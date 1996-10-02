К Всеукраинской неделе права

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Шановний громадянине!
Права і свободи людини визначені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (підписана 04.11.1950, ратифікована Україною 17.07.1997). Права, свободи та обов’язки людини і громадянина також закріплені в розділі ІІ Конституції України. Основні права платника податків визначені статтею 17 Податкового кодексу України.
Для забезпечення своїх прав у відносинах з органами державної фіскальної служби – як громадянин і як платник податків – ти маєш наступні можливості:
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Можливості
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Реалізація можливостей
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Право на звернення громадян до органів фіскальної служби
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- стаття 40 Конституції України
- Закон України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян»
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Оскарження рішень контролюючих органів
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- стаття 56 Податкового кодексу України
- Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916)
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Звернення до адміністративного суду з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів
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- Кодекс адміністративного судочинства України
- стаття 56 Податкового кодексу України
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Можливість цілодобово повідомляти про неправомірні дії або бездіяльність працівників фіскальних органів
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Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс»,
телефон 0800 501 007 (напрямок «4»)
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Можливість звернення до Уряду з проблемними питаннями та пропозиціями
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Урядова «гаряча лінія»:
- телефони: 1545 (дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні)
або (044) 284-19-15
- «гаряча лінія» для підприємців
телефон 0-800-503-045
- подання електронного звернення – на сайті www.ukc.gov.ua
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Можливість звернення до Ради бізнес-омбудсмена для захисту законних бізнес-інтересів в органах державної влади
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Рада бізнес-омбудсмена
телефон: +38 044 237 74 01
факс: +38 044 237 74 25
електронна пошта: info@boi.org.ua
адреса: БЦ "Поділ Плаза", вул. Спаська, 30А, Київ, 04070
www.boі.org.ua
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Право на отримання публічної інформації
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Закон України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації»
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Можливість пошуку та отримання інформації з питань оподаткування, митної справи, єдиного внеску тощо
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Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР):
zir.sfs.gov.ua
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Можливість отримання телефоном своєчасної, достовірної і повної довідкової інформації та консультацій
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Контакт-Центр Державної фіскальної служби України
телефон 0 800 501 007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів – за тарифами операторів)
Головне управління ДФС у Донецькій області