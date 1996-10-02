К Всеукраинской неделе права

Шановний громадянине! Права і свободи людини визначені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (підписана 04.11.1950, ратифікована Україною 17.07.1997). Права, свободи та обов’язки людини і громадянина також закріплені в розділі ІІ Конституції України. Основні права платника податків визначені статтею 17 Податкового кодексу України. Для забезпечення своїх прав у відносинах з органами державної фіскальної служби – як громадянин і як платник податків – ти маєш наступні можливості: Можливості Реалізація можливостей Право на звернення громадян до органів фіскальної служби - стаття 40 Конституції України - Закон України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян» Оскарження рішень контролюючих органів - стаття 56 Податкового кодексу України - Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916) Звернення до адміністративного суду з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів - Кодекс адміністративного судочинства України - стаття 56 Податкового кодексу України Можливість цілодобово повідомляти про неправомірні дії або бездіяльність працівників фіскальних органів Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс», телефон 0800 501 007 (напрямок «4») Можливість звернення до Уряду з проблемними питаннями та пропозиціями Урядова «гаряча лінія»: - телефони: 1545 (дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні) або (044) 284-19-15 - «гаряча лінія» для підприємців телефон 0-800-503-045 - подання електронного звернення – на сайті www.ukc.gov.ua Можливість звернення до Ради бізнес-омбудсмена для захисту законних бізнес-інтересів в органах державної влади Рада бізнес-омбудсмена телефон: +38 044 237 74 01 факс: +38 044 237 74 25 електронна пошта: info@boi.org.ua адреса: БЦ "Поділ Плаза", вул. Спаська, 30А, Київ, 04070 www.boі.org.ua Право на отримання публічної інформації Закон України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» Можливість пошуку та отримання інформації з питань оподаткування, митної справи, єдиного внеску тощо Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР): zir.sfs.gov.ua Можливість отримання телефоном своєчасної, достовірної і повної довідкової інформації та консультацій Контакт-Центр Державної фіскальної служби України телефон 0 800 501 007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів – за тарифами операторів) Головне управління ДФС у Донецькій області