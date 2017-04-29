Изучение английского на каникулах за границей: как выбрать ребенку подходящий лагерь?

Каникулы за рубежом для детей с изучением английского языка набирают популярности. Не удивительно, что предложений провести летние, осенние, зимние или весенние каникулы за границей на рынке уйма. Как подобрать интересный лагерь для вашего ребенка, который бы отвечал всем вашим требованиям, а поездка была результативной? Английский лагерь для школьников за границей поможет вашему ребенку заговорить на иностранном языке, но это зависит от того, насколько серьезно вы отнесетесь к планированию его каникул. Чтобы выбрать лагерь, сначала нужно ответить на несколько вопросов: зачем ребенку учить английский язык и что ему бы хотелось делать в лагере. Исходя из этого, родителям будет легче сориентироваться, когда и на какой период отправлять ребенка в языковой лагерь за границей. Самые популярные программы – это летние или зимние каникулы. Детей рекомендуют отправлять в лагерь минимум на 2 недели, ведь выбирая срок поменьше, ребенок не сможет освоиться в новой среде и разговориться на английском языке. Тогда основная цель поездки будет утеряна. Оптимальная поездка в языковой лагерь – 4 недели. Это не значит, что ребенок на протяжении всего времени будет находиться исключительно на территории лагеря. Обязательная программа в лагере включает выездные экскурсии. Чем больше ребенок может находиться на программе, тем больше он успеет увидеть, путешествовать и в целом узнает ближе культуру той страны, в которой он находится. На длительные каникулы лучшего всего отправлять ребенка летом. Ребенок не пропускает школу, а лагеря предлагают самые яркие программы в летний сезон. Каникулы за рубежом для детей зимой планируют на несколько недель, но руководствуются другим критерием выбора. В основном, это возможность поехать на программы с горнолыжным спортом или отправиться изучать английский в теплые страны. Первый тип программы предпочитают выбирать в лагерях Швейцарии: здесь изобилие горнолыжных курортов, да еще и особая забота за самыми маленькими. Программы в теплых странах – это лагеря английского языка в США, где-нибудь в пределах Флориды или Калифорнии. Средиземноморские курорты Европы тоже открыты для желающих учить английский зимой: языковые школы на Кипре и Мальте могут принимать детей в течение всего года. Родителей интересует английский лагерь для детей за рубежом осенью и весной, чтобы отправить своих детей в поездку на время школьных каникул. Такие короткие программы популярны в Чехии, где учить английский язык в школах Праги съезжаются студенты из стран СНГ. Есть разновидность программ, которые доступны для детей круглый год. Но они скорее подходят тем детям, которые хотят взять академическую подготовку. В основном это короткие программы при школах или подготовительные курсы при университетах, а также различные курсы подготовки к экзаменам. Самые распространенные программы в любое время года – это программы на базе школ-пансионов. Языковые лагеря за границей в таком формате отлично подходят как для самых маленьких путешественников, так и для бывалых юных туристов. Их особенность – проживание на кампусе традиционной школы. Больше всего эти программы распространены в Англии и Швейцарии. Школы в этих странах считаются самыми престижными, в том числе и благодаря современной инфраструктуре. Каникулы на базе этих школ будут самыми комфортными для ребенка. Эти программы позволяют присмотреться к школе, если ребенок намерен поступать на обучение. Для учащихся старших классов можно подобрать лагерь при университете. Эти программы больше всего востребованы в США и Канаде. Часто дети выбирают такие программы для того, чтобы подготовиться к поступлению в университет, почувствовать на себе жизнь американских студентов и освоиться в новой стране. Поэтому при выборе лагеря важно ориентироваться на возраст ребенка, а также на его способности и предыдущий опыт самостоятельных поездок за рубеж. Если рассматривать классические языковые лагеря за границей, а не подготовительные программы с высокой академической нагрузкой, важно всегда интересоваться, какую развлекательную программу предлагают детям в таком лагере. Ведь дети должны быть чем-то заняты всю вторую половину дня, свободную от занятий по английскому языку. Если ваш ребенок интересуется определенным видом спорта или увлекается искусством, консультанты по детским программ смогут подобрать лагеря, объединив изучение языка с хобби вашего ребенка. Так и язык будет учиться легче, и в лагере дети будут увлечены своим любимым делом, а значит и воспоминания от поездки останутся самыми теплыми. Обязательно обратите внимание на удобство перелета и трансфера, так как школы могут находиться далеко от международных аэропортов. Если родители воспользовались услугами образовательного агентства, то консультант, ответственный за обучение вашего ребенка, обратит ваше внимание на это и посоветует школу с удобным расположением для вас. Наверняка вы заметили, что за рубежом есть неисчислимое количество предложений курсов английского для детей. Чтобы разобраться в такой череде лагерей и стран, вы можете самостоятельно изучать отзывы о школах, сайты школ на английском языке или блоги путешественников, чтобы определиться с выбором каникул для ребенка. Если вы хотите избежать таких длительных процедур, вы можете воспользоваться услугами образовательного агентства. Найти профессионального консультанта по международномусреднему образованию можно на этом сайте http://aspect.ua/, они подберут лагерь для вашего ребенка, ориентируясь на ваши пожелания и возможности.