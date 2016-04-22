Измерения потенциала

Специалист, что у нашего государства большой потенциал и большие возможности на мировом рынке. Многие европейские страны имеет очень сильные компетенции в сельском хозяйстве, производстве. Но только 7 стран в мире производят самолеты включая Украину. Причем мы обладаем этими компетенциями от начала до конца: нарисовать танк, самолет, корабль, разработать, внедрить в производство и создать замкнутый цикл, вплоть до утилизации. Более того, мы способны вырастить людей, которые будут это делать. Мы компитенты и в атомной энергетике, и в космической отрасли. В космос летают только несколько стран. Авиационных деятелей выпускают лишь несколько государств. И мы в том числе. Никто не отнял у нас эти знания. Наши ракетостроители еще способны создавать оборудование, если на то будет воля государства или партнеров. Так, в чем мы теряем наш потенциал, и это делается искусственно. Ментальность людей в западной Украине, в центральной ее части, на юге разная. И эта разобщенность образовательная, интеллектуальная может нивелировать наш потенциал. Кроме того, я твердо убежден, что наш потенциал уничтожали не только наши северные соседи, но и другие страны мира. Никто не заинтересован в сильной Украине. Это как на рынке, когда компании стремятся, чтобы конкуренты были немного слабее, чем они. Поэтому мое мнение: нам никто не будет помогать. Нужно рассчитывать на себя. Специцалист: "Разобщенность образовательная или интеллектуальная может нивелировать наш потенциал" О «Укроборонпром» и сотрудничество с бизнесом. Позиция «Укроборонпрома», как такового, не должно быть вообще. «Укроборонпром» это такая организация где-то наверху, где работает 280 человек, которые управляют 132 предприятиями и военно-промышленным комплексом Украины. Поэтому, если Вам нужна работа в киеве, то у Вас возможности колоссальны. А сама организация крайне неэффективна. Назначены «сверху» директора получают «иммунитет» и минимальный стимул к эффективной работе. В других странах используется другой подход, лучше. Там работу организуют через министерство военной промышленности. Владимир и Дмитрий Патис: «Наш главный конкурент это мы сами» Наша военная техника изначально использовала комплектующие из России. Причем достаточно большое количество, около 30 тыс. Наименований. С прекращением сотрудничества в 2014 году мы начали использовать складские запасы, а также обратились к странам Варшавского договора Чехии, Польши, Словакии и тому подобное. Впоследствии, в начале 2015 года, мы запустили новую программу, цель которой задействовать местный потенциал в производстве необходимых нам деталей.