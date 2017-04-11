Изготовление автомобильных номеров посредством нашего сайта Avtonomera.net.ua Номера на автомобили иногда теряются, их воруют для получения с хозяина автомобиля выкупа или они приходят в негодность по причине продолжительного использования. Эксплуатировать транспортное средство без номеров или с плохо читаемыми знаками – категорически запрещено. При встрече с представителями ГАИ вам будет выписана квитанция об уплате штрафа. Чтобы этого не случилось, нужно следить за состоянием номерных пластин. Если возникнет необходимость заказа новых номеров, нужно незамедлительно сделать это на странице http://avtonomera.net.ua/ . Как офорляется заказ на автономера, что для это потребуется Заказать автономера на сайте avtonomera.net.ua можно в любое удобное для вас время. Вся информация для клиентов предоставлена здесь в полном объеме. Как оформить заказ, какие для этого нужны документы, способы оплаты и доставки товара – обо всем этом можно прочесть на нашем официальном сайте. Сделать заказ можно в системе он-лайн. Вам совсем не обязательно приезжать к нам в офис для оформления заявки. Легально ли заказывать новые номерные знаки? Наша работа – это вполне легальный бизнес. У нас имеется пакет разрешительных документов на этот вид предпринимательской деятельности. Номерные знаки изготавливаются на сертифицированном оборудовании, с использованием материалов высокого качества. На пластину наносятся все необходимые голограммы и степени защиты. Защита не наносится только на сувенирные экземпляры. Мы не реставрируем старые пластины, мы делаем новые дубликаты номеров. Необычные номера - для тех кто хочет выделиться Желающие выделиться среди толпы могут заказать у нас именные номера. У нас можно купить американские, арабские, японские, европейские, российские номера. Так же наши мастера могут изготовить номерной знак, приуроченный к какому либо событию. Вопросы по доставке Для нас не существует неразрешимых проблем с доставкой. Этот вопрос не должен беспокоить владельцев транспортных средств – новые номера будут у заказчика точно в оговоренные в заказе сроки. Изготовление иностранных номеров и автомобильных номеров РФ На нашем сайте вы найдете интересующую вас информацию об изготовлении автомобильных номеров Российской Федерации. Они могут быть легально изготовлены на территории Украины и доставлены клиенту в Россию. Стоимость российских номерных знаков прописана в разделе «Дубликаты номеров». Остальная интересующая вас информация будет предоставлена менеджером, с которым вы можете связаться любым удобным для вас способом. Как быстро делаются номера? Если клиенту нужно срочно получить новый номер, он может быть изготовлен за несколько часов. При утере обеих номеров, дубликаты делаются только при наличии определенных документов (их перечень указан на сайте). Не ходите по других сайтах, более выгодного предложения вам не найти. Данный контент подготовлен в ознакомительных целях для пользователей нашего ресурса!