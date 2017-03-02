Избавляемся от привычки курения своими силами.

Если у вас устойчивая психика, твердый характер, и вы обладаете большой силой воли, тогда отказаться от такой весьма вредной привычки как курение, для вас будет проще простого. Если же вы обладаете не столь твердым характером, психолог поможет вам пройти этот путь. Но в ту же очередь необходимо будет чем-то занять свои мысли, дабы даже не думать о курении. Например, всерьёз займитесь спортом. Практически любые физические нагрузки значительно снижают охоту к курению. Если заняться спортом серьёзно не получается, тогда хотя бы делайте утреннюю и вечернюю зарядку. Кроме того весь полезно будет заняться бегом или ходьбой на дальние дистанции, лучше всего вечером. Для вас как для курящего человека, очень полезными окажутся нагрузки, которые развивают дыхательную систему. Когда у вас будет появляться физическая усталость от нагрузок, тогда потребность к курению начнет пропадать сама. Поэтому никогда не брезгуйте заниматься спортом. Есть, конечно же, различные лекарства и приспособления, помогающие бросить курить, например, электронные сигареты, но их лучше всего не использовать, так как они губительно воздействуют на устойчивое психологическое состояние. Это неминуемо отразится на психике человека и как следствие на здоровье и настроении. Также в процессе употребления данных веществ, значительно ухудшается сон, начинает болеть голова и сердце. Постоянно следите за состоянием своего здоровья в перспективе отказа от сигарет. Каждый переносит эту перемену по своему, одни люди могут сразу де бросить курить без каких-либо последствий, а у других появляются губительные для здоровья симптомы. Так что все время прислушивайтесь к своему организму, все время пристально следите за его состоянием, и не мучайте себя слишком сильно. Когда вы использовали различные методы, но вас все-таки тянет покурить, не нужно с этим бороться. Вы можете покурить, но лишь одну или две сигареты на день, понемногу уменьшая эту дозу до нескольких затяжек. Так вы бросите курить и навредите себе. Стимулируйте себя на пути к достижению своей цели. Представляйте, как ваша жизнь сможет измениться к лучшему, в момент, когда вы отречетесь от сигарет. Смотрите видео и читайте книжки об успешных людях, которые смогли полностью отказать себе в курении. Придумайте различные идеи, способы и методы, чтобы бросить курить и не откладывайте их реализацию на потом, найдите в себе уверенность и силу воли. Когда у вас возникают серьезные проблемы, вы нервничаете или ваша психика не выдерживает напряжения, обратитесь к психологу - http://goodwife.com.ua/