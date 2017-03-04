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Из какой ткани стоит пошить летнее платье?
Креп сатин - это ткань схожая с обычным сатином, но у них есть различия и стоит их знать, чтобы не перепутать. Креп изготовляется с помощью мелкоузорчатого плетения. Благодаря этому плетению ткань становиться более гладкой, приятной на ощупь, плотной, упругой, что позволяет легко ей пользоваться при выкройке, она не расстрепывается.
Креп производят как с натуральных волокон,таких как шёлк, хлопок, так и из искусственных. Но чаще всего для изготовления используют полиэстер. Это более дешёвый материал,и на вид они не отличаются. С одной стороны он имеет блестящую поверхность как у шёлковых или атласных изделий, а с другой стороны более шероховатый, матовый. Поскольку ткань креп дайвинг гладкокрашеная, то её можно применять с любой стороны, и та, и та будет выглядеть по своему эффектной и красивой.
Единственный минус - это плохая воздухопроницаемость. Так что тут нужно быть аккуратным, и лучше сочетать с другой тканью, иначе потливости не избежать. Если вы ищете, где купить гардины в Мариуполе, тогда сайт gardina.biz.ua поможет вам в выборе( здесь более 15000 видов штор и тюлей)
Креп часто используют как плательный. И действительно такие платья подчёркивают все прелести фигуры, и скрывают недостатки, придают женственности. Причём они могут быть на любой случай. В нём можно пойти и в офис, и выйти прогуляться, и даже для пойти на какую-нибудь светскую вечеринку или в кино, театр. Для строгой одежды придерживайтесь классики, покупайте светлые или тёмные тона. И лучше без каких-либо узоров, вырезов, нашивок, блёсток. Единственное, что может быть так это клетка или полоска. Модным трендом 2017 года является юбка в пол. Это создаёт образ уверенной в себе женщины, придаёт элегантности. Для повседневной носки дизайнеры представляют балахоны. В них очень удобно делать любые движения, они скрывают недостатки фигуры, зрительно делают ноги худыми. Стильно смотрится, когда дополняют тоненьким пояском на уровне талии, изготовленным из ткани шелк. В модных журналах этого года вы увидите луки с расклешёнными, драпироваными юбками. Они бывают разной длины. Это относится к более праздничным, вечерним нарядам. Если ткань будет светлых тонов, вы будете смотреться очень мило и женственно. Вообще существует множество фасонов. Креп можно сочетать с кружевами, лентами, делать красивые складки. Он бывает с разными рисунками, узорами, которые могут быть не только нарисованы, но и выбиты.
Важно то, что за такие вещи не требуют особого ухода. Достаточно просто постирать своими руками в тёплой воде, высушить, и по нужде погладить, хотя если правильно высушить, то этого делать не придётся.
Креп есть в наличии в магазине «Мегатекс». На сайте можете подробно рассмотреть фото товара, прочесть комментарии от покупателей. Качество гарантировано производителем. А магазин предоставляет качественное обслуживание и хорошее отношение к клиентам.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|04.03.2017
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|85
|Статью добавил пользователь
|admin
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