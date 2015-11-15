Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Итальянские шубы от First Lady на Киевском меховом портале

Шубы из Италии в Киеве от Ферст ЛедиЗадумываетесь о покупке настоящей итальянской шубы? Но где же можно такую приобрести в Киеве, спросите вы?

Этот вопрос волнует многих наших соотечественниц не только в столице, но и в других областях Украины, которые время от времени приезжают в Киев за покупками.

Итальянские шубы – это высококачественные меховые изделия, которые отличаются особым качеством меха, пошивом, и, конечно же, современным стилем, кроем и дизайном. При этом вся продукция итальянского производства продается с гарантией от фирм-производителей.Несомненно, некоторые столичные барышни могут побаловать себя оригинальными и эксклюзивными шубами от именитых дизайнеров, таких как Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli или Armani, стоимость которых зачастую стартует от десяти тысяч долларов.

Однако, в условиях кризиса, позволить себе такую «меховую роскошь» могут лишь единицы. При этом преимущественное большинство представительниц прекрасной половины человечества мечтают о покупке качественной шубы по более приемлемой цене.

В таком случае прекрасной альтернативой могут стать меховые изделия итальянского производства. 

Где купить итальянские шубы в Киеве?

Какие же меховые салоны, магазины и выставки могут предложить настоящие итальянские шубы?

Всю интересующую вас информацию по этому поводу можно найти на Киевском меховом портале meha.kiev.ua.

Так, в разделе выставки представлена самая свежая и актуальная информация о выставках и ярмарках, которые периодически проходят в столице на ВДНХ, во Дворце спорта, НСК Олимпийском или выставочном центре КиевЭкспоПлаза.

Шубы из Италии от магазина "First Lady"

Кроме того, подобрать подходящий вариант итальянской шубы можно в элитном магазине меховых изделий First Lady, информация о котором также представлена на Киевском меховом портале в разделе «меховые салоны».

Салон меха First Lady предлагает своим клиенткам довольно широкий ассортимент высококачественных и эксклюзивных итальянский шуб, выполненных по разработкам именитого «мехового мастера» из Италии, который входит в топ-3 наилучших производителей меховых изделий во всем мире.

Вся продукция известного бренда – это меховые изделия для ярких, креативных и уверенных в себе женщин, которые не бояться выделяться на фоне серой и безликой толпы, а также любят делать серые зимние будни более красочными с помощью высококачественных и оригинальных меховых изделий.

Салон меха First Lady может предложить огромное множество всевозможных моделей шуб: разных фасонов, размеров (от 40 до 58) и цветов. Классические или необычные авангардные модели – каждая дама, несомненно, найдет свой вариант. При этом ценовой диапазон на шубы довольно широк. Так, приобрести качественное меховое изделие от салона First Lady сможет как состоятельная бизнес-вумен, так и рядовая студентка столичного ВУЗа со средним достатком.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения15.11.2015
Количество просмотров189
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA