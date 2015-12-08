История штрих кодов

Покупка продуктов в супермаркете стало для нас обычным делом. Нам удобнее подойти к полке, осмотреть всю продукцию и выбрать нужную. Подойдя на кассу, мы выкладываем все товары на ленту, и кассир сканирует их при помощи сканера штрих кодов. Такая процедура является очень удобной как для покупателя, так и для продавца, поэтому очень быстро приобрела широкое распространение. Сканер штрих кода стал использоваться не только в супермаркетах, но и в обыкновенных магазинах для более удобного учета и контроля остатка и запасов. Но не многие помнят те времена, когда такой системы не существовало, и человек придя в магазин, выглядывал из-за прилавка, всматривался в ассортимент и тыкал пальцем на нужный продукт, чтобы продавец его достал и сообщил цену. Но как же появились эти штрих коды, которые так сильно облегчили нам жизнь? История гласит, что придумал это аспирант Бернард Сильвер, который проживал во Флориде. Такая идея автоматизации торговли пришла ему, когда он, сидя на пляже, пытался изобразить на песке азбуку Морзе. Проводя палкой по поверхности песка, он заметил оставшиеся полосы, похожие на современный штрих код. После этого Бернард пообщался со своим другом, и они вместе приступили к работе над этим «двумерным кодом Морзе». В итоге в 1949 году штрих код был доведен до ума и запатентован. Самое интересное, что два товарища запатентовали не только линейный штрих код, но и круговой, который напоминает мишень. С появлением и широким распространением компьютеров и сканеров данная технология была внедрена в производство под конец 60 х годов. Самые первые штрих коды выглядели как обычные линии, которые запечатаны в окружность. Считалось, что такая форма кода сможет предостеречь от ошибок в системе. Ведь такой код по сути можно было считывать совершенно под любым углом. Первый товар был просканирован на кассе магазина 26 июня 1974 года, сейчас он хранится в университете истории в США. Это была пачка жевательной резинки Wrigley JucyFruit. С момента появления штрих кодов многие люди стали задумываться над дизайном этого кода и уже спустя некоторое время кроме одномерного кода в производство так же пошел и двумерный код, который способен вмещать в себе гораздо больше информации. Вот таким образом сейчас при помощи сканеров штрих кодов и самих штрих кодов можно с легкостью экономить много времени и средств целого ряда работников торгового предприятия, а так же самих покупателей.