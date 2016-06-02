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История медалей

Каждая вещь или предмет имеет свою историю. С самого детства окружающие нас предметы впитывают в себя эмоции и переживания, а с годами становятся волшебной палочкой, с помощью которой можно проложить путь в прошлое, и вспомнить моменты из жизни. 

Первые медали

Изначально, слово «орден» носило смысл общины. С давних времен, существовали вещи, которые объединяли целые группы людей, связывали их, согласно какому-то статусу или убеждениям.  В 1098 г. был создан первый орден. В качестве его знака был выбран крест, белого цвета. Вслед за этим начали появляться рыцарские ордена и ордена братств. У каждого был свой статус и права, ленты и эмблемы, а также знаки ордена. Например, для того чтобы вступить в рыцарский орден необходимо было иметь происхождение из дворян. Отличительной чертой рыцарей считался крест.

Самые первые медали появились еще в античности. Древние римляне награждали воинов, а также высокопоставленных персон, за достижения перед народом. Предметами наград для полководцев были золотые венки. Для легионеров награждением служили фалеры. У опытных воинов насчитывалось более десятка. В народе их называли «metallia», что в переводе означало железка. Таким нехитрым образом появилось слово «медаль».  Внешний вид изделий был неаккуратен и небрежен, так как изготавливалось все вручную. Спустя некоторое время для производства стали применять круглую форму, что заметно улучшило качество медали. Изготовительный материал был разнообразным: медь, олово, сталь, латунь, серебро и т.д. Отличительные знаки вручались за храбрость и проявленную смелость. Нагрудные изделия отображали сражения или моменты, которые были переломными в битвах. 

Изготовление медалей (Киев) это работа, в которую компания Знак вкладывает всю душу. Вы можете заказать медали с фотографией, бейджи или значок, которые будут служить не только награждением, но и приятным сувениром для друзей или родственников.

На сегодняшний день существует большое разнообразие медалей и орденов, которые имеют определенные назначения, формы и изготовлены из различных материалов. 

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Например, по назначению:

- Коллекционные: стоимость определяется по трем критериям – год выпуска, материал и объем тиража.

- Военные: медалями военного назначения награждаются солдаты, офицеры, а также ветераны, принимавшие участие в боевых действиях. 

- Спортивные: такие медали служат для награждения спортсменов (на мировых чемпионатах и соревнованиях);

- Академические: награды такого назначения вручают за достижения учащимся. Они практически не представляют материальной ценности.

Также есть статусное разделение:

- Государственные медали: считаются самой ценной наградой. В качестве награждения, их получают люди за вклад в культурную и общественную жизнь страны, а также подвиги и поступки, которые были совершены ради спасения человеческой жизни.

- Научные медали: такие медали дарят ученым, профессорам, а также студентам учебных заведений за вклад в науку;

- Частные медали: медали частного назначения вручаются за высокие достижения в работе, за помощь в развитии и расширении предприятия и другие.

Знак компания, которая на протяжении семи лет занимается производством сувениров из металла, предоставляя качественные медали, значки и дипломы для своих клиентов.

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения02.06.2016
Количество просмотров63
Статью добавил пользователь admin
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