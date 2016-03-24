Использование светодиодной ленты в качестве элемента декора и дополнительного освещения в транспортном средстве

Автомобиль уже давно перестал быть предметом роскоши. Сегодня это возможность более комфортного перемещения из точки А в точку Б. И качество перевозки в этом случае будет зависеть от огромного количества факторов. Не менее важное место в этом списке факторов занимает использование качественной системы освещения. В последнее время достаточно широкую популярность получили светодиодные ленты. В первую очередь светодиодные ленты рассматривают как элемент декора. Благодаря своей особенности конструкции, светодиодные ленты достаточно просто устанавливаться. Они гибкие, запросто крепятся, могут повторять абсолютно все изгибы автомобиля. Радует также и тот факт, что стоимость светодиодных лент относительно недорогая. Вы можете убедиться сами в невысокой стоимости светодиодов в интернет магазине avtoradosti.com.ua. Преимуществом также можно назвать и тот факт, что светодиоды имеют относительно небольшое энергопотребление. Невысокое потребление электричества позволяет использовать их на протяжении длительного времени, не боясь остаться с разряженным аккумулятором. Еще одним однозначным плюсом станет возможность их достаточно длительного использования. В целом их работоспособность рассчитана на порядка пятидесяти тысяч часов работы. По своей сути светодиодная лента представляет совмещение двух элементов: самих светодиодов, которые наносятся на провода по которым и поступает электричество. Данные провода достаточно гибкие, поэтому у вас не будет абсолютно никаких сложностей с приданием причудливых изгибов вашей ленте. В целом светодиодная лента выполнена из различных блоков. Эти блоки можно самостоятельно подключать, так и совмещено с остальными блоками. Можно также использовать не только белое освещение, но и разнообразное цветное. Правда стоимость цветных светодиодов в основном обходится дороже в сравнении со стандартными белыми диодами. Некоторые светодиодные ленты можно использовать для воспроизведения разнообразных цветов. Специальным переключателем цветов будет являться контроллер, с помощью которого и можно менять цвета. Количество светодиодов и мощность освещения имеют прямую зависимость. Их количество может колебаться от 30 до 60-ти. Конечно же количество и мощность светодиодной ленты в этом случае будут отличаться. Отличительные параметры в таком случае получит и стоимость. Чем больше будет светодиодов, тем цена будет выше. На всех светодиодных лентах вы сможете увидеть интересные обозначения IP и номер. Номер будет состоять из двух цифр. Первая цифра указывает на степень защиты от твердых частиц, вторая - влагозащищенный. Чем больше будет цифра - тем более высоким будет уровень защиты.

