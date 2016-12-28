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Ищите солнечные панели для дома?

Жизнь современного человека полностью зависит от электроэнергии. Абсолютное большинство приборов домашнего пользования работают на электричестве. И Вас наверняка не раз приводили в ужас цены на электроэнергию? Вы хотите быть независимы от быстрорастущих цен на ЖКХ-услуги? Тогда солнечные батареи – это то, что Вам нужно.

В последние годы использование альтернативных источников энергии стало очень популярным. И даже не из-за того, что они уменьшают расходы, а потому что они абсолютно экологичны и не наносят вреда природе. Ведь всем известно, что экологическое состояние Земли оставляет желать лучшего. Глобальное потепление уже не миф, а реальность.

Если Вы приняли решение купить солнечные панели

Итак, у Вас есть свой дом или дача и Вы решили поставить солнечную батарею. Прежде всего конечно Вы хотите узнать, какие преимущества вы получаете от установки фотоэлектрических панелей.

  1. Вы получаете бесперебойный источник питания, который не зависит от курса доллара и поднятия цен.

  2. Солнечные панели - http://antika.com.ua/fotomoduli, не выбрасывают в воздух вредных веществ и не вредят экосистеме.

  3. Так как принцип работы солнечной батареи довольно простой, и отсутствуют подвижные элементы, то это гарантирует длительный срок службы без ремонта.

  4. Срок годности таких солнечных электростанций – от 25 лет.

  5. Окупаемость затрат на установку солнечной батареи происходит уже через год, если Вы участвуете в программе «Зелёный тариф».

Какой фотоэлектрический модуль выбрать?

Существуют два вида фотоэлектрических модулей:

  • Монокристаллический

  • Поликристаллический

Монокристаллический модуль: плюсы и минусы.

  1. Эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую составляет до 22%. На данный момент – это самая высокая производительность в промышленных условиях.

  2. Внешний вид. Если для Вас важен эстетический вид фотомодуля на крыше, то, безусловно, лучше выбрать монокристаллический, так как его поверхность однородна и площадь панели меньше, чем у поликристаллического.

  3. Срок службы – более 50 лет.

  4. Из минусов – цена. Так как процесс производства модулей этого типа гораздо более сложный и затратный, то и стоимость, соответственно, будет выше. В сравнении с поликристаллическим – больше примерно на 10%.

Поликристаллический модуль.

  1. Эффективность преобразования – 18%.

  2. Занимает на 20% больше места, чем монокристаллический модуль.

  3. Срок службы – 30 лет.

  4. Модули такого типа гораздо дешевле. Это довольно весомый довод для некоторых, поэтому поликристаллический модуль занимает лидирующее место по продажам солнечных систем.

Где купить солнечные элементы в Одессе?

Так как Одесса – солнечный город на юге Украины, то установка солнечных систем будет максимально эффективна. Фотоэлектрические системы Altek – отличное решение для владельцев частных домов в Одессе и в Одесской области.  

Категория Рекламные статьи
Дата размещения28.12.2016
Количество просмотров164
Статью добавил пользователь admin
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