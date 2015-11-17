Ищете недорогую, но надежную газовую плиту? Газовые плиты Nord

Ищете недорогую, но надежную газовую плиту? Чтобы сиюминутное желание сэкономить не стало причиной горького разочарования, делайте выбор осознанно. Следует четко понимать, на чем действительно можно экономить, а на чем — нельзя ни в коем случае: как ни крути, даже привычная нам бытовая газовая плита является потенциально опасным оборудованием. Но рынок диктует свои условия, и некоторые производители удешевляют свою продукцию за счет отказа от установки предохранительных устройств. Современные газовые плиты, а также их комбинированные аналоги, оснащенные электродуховкой в сочетании с газовой варочной поверхностью, оборудуются полезной функцией «газ-контроль». Это простой механизм, за счет которого подача газа автоматически прекращается в случае затухания пламени. Вроде бы мелочь, но именно так предотвращаются несчастные случаи, в частности, отравления газом. Устройство газ-контроля устанавливается не только на каждую конфорку плиты, но и в газовую духовку. Покупая недорогую плиту, обязательно поинтересуйтесь системой безопасности, которую предусмотрел производитель. Доступные газовые плиты Nord, например, не оснащаются устройствами для контроля утечки газа, в то время как в сопоставимых по цене плитах Greta предусмотрен газ-контроль духовки (хотя на конфорки термодатчики, сигнализирующие об угасании пламени, не устанавливаются). Если вас смущает этот аспект, лучше приобрести модель подороже: как правило, даже в нижнем и среднем ценовом сегменте присутствуют торговые марки, сделавшие безопасность пользования техникой своим приоритетом — такие как Gorenje или Hansa. Еще одна отличительная черта недорогих газовых плит — скромный и весьма традиционный дизайн. Впрочем, с этим качеством большинство покупателей готово мириться, при условии, что плита хорошо справляется со своими основными обязанностями и не доставляет неудобств. Просто следует знать, что вам вряд ли попадется оригинально оформленная газовая плита Nord, Greta или Vestfrost: большинство моделей предлагается только в классических оттенках (черном, белом или коричневом), некоторые — только в каком-то одном цвете. Если вы мечтаете о стильной кухонной плите оттенка металлик, оформленной в стиле «ретро», придется переключиться на ассортимент более дорогих торговых марок. Недорогая газовая плита — хороший выбор для тех, кому нужна невзыскательная «рабочая лошадка». Такие газовые плиты Nord, безусловно, справятся с простейшими повседневными задачами, которые вы им предложите — с ними можно без особого труда варить суп или печь пиццу. Но если вы воспринимаете домашнюю кулинарию как особый вид искусства и регулярно готовите сложные блюда, а также мечтаете о плите, способной обеспечить максимальный комфорт при готовке, смиритесь с мыслью о расходах. Чем дороже плита — тем больше в ней полезных опций: таймер, гриль, вертелы, функция легкой очистки. Именно такое оборудование предлагают более престижные торговые марки — Hotpoint-Ariston, Kaiser, Ardesia, Freggia, AEG.