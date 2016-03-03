Ищем территорию богатую и удачную на улов.

Для поимки рыбы нужно научиться этому мастерству. Для этого существует много литературы, в интернете можно прочитать статьи с советами о рыбной ловле бывалых рыбаков. Прежде всего, надо знать многое о ландшафте водоемов вашего региона. Сейчас обо всем этом немного советов. Горные реки при их выходе на равнины предгорья замедляют свое течение. При этом за собой влекут большие наносы из различных пород камней, гальки и песка, которые здесь оседают на дно. Здесь появляется конус выноса, который легко размывается. На кастинговое удилище удачно ловить рыбу на мелководье. На реках, которые питаются талой водой, при жаркой погоде часто бывают паводки в основном в нижнем течении реки. Горные сильные потоки воды размывают берега и дно в местах разлива реки, ее русло меняется почти каждый день, ища своего « пристанища» в долине. В данном случае подводный рельеф тоже меняется. На месте прежних глубоких ям, где с успехом раньше ловили много рыбы, стало мелководье. Прежние стремнины превратились в большие ямы и острова. В таких случаях рыбакам приходится снова искать «свежие» места обитания рыбы. На данных реках в нижнем и среднем их течении любимым местом обитания рыбы возле крупных валунов, у разного объема пней, за топляками, которые застряли на дне реки и у омутов с обратным течением. Эти места всегда можно распознать по поперечным крутым волнам с гребешками. Места с довольно большим скоплением рыбы у крутых берегов и на плесах. Для хорошего улова приобретите кастинговое удилище Golden Mean по весьма удобной цене, его можно купить в магазине для рыбной ловли POSEYDON. На отмену от горных равнинные реки питаются непосредственно подземными водами, которые появляются на поверхности земли в виде родников. Берега у этих рек глинистые, ибо суглинистые легкоразмываемые, воды тихие спокойные. Течение равнинных рек никогда не бывает прямым, а по равнине извилистое. На реке в местах, где берег вогнутый вода намного глубже, чем у выпуклого места. Высокие берега рек зачастую обрывистые. У глубокого и заросшего водным растением берега обитают щуки или большие карпы. Кастинговое удилище Megabass это отличный выбор для ловли хищника и крупной рыбы практически на любом участке водоема. В таких местах много рыбы и поменьше весом. Подковообразные участки реки час от часу сближаются, и при паводке ускоренное его течение может прорвать перешеек, при этом русло реки выпрямить. В таких случаях выше прорыва уровень воды в самой реке понижается, в месте же оставленного русла создаются небольшие озерца разной формы. Судьба у них бывает разной, при питании их подземными водами могут существовать довольно долго или пересыхают. Первые годы в этих озерах обитает довольно много рыбы и во время разлива их количество пополняется. Но в дальнейшем река углубляет русло и паводковые воды не заливают озера, тогда они питаются осадками из атмосферы и подземными водами, превращаясь в бессточные озера. В этих озерах постепенно исчезает рыба, а они сами также полностью исчезают.