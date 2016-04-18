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Интернет-магазин kamuflayg.com про приклад

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Кроме различных форм лож, материалов и сортов деревьев, очень важную роль играет соблюдение всех соответствующих размеров длины приклада, угла отвода, вертикального сгиба относительно прицельной линии и т.д.

Переднюю часть приклада изготавливают с различной формой заключение более закругленной, более прямой, в виде наплыва и т.д. С углублениями для пальцев, вырезанной сеткой или «рыбьей чешуей» и без нее. Часто используются и украшения. Например, в штуцерах носик передней части приклада некоторые мастера выливают из различных металлов, в том числе и благородных, используют олений рог или слоновую кость. Это касается и накладок на пистолетную ручку с различным гравировкой, инициалами золотом и серебром в художественных мотивов зверей. Стандартные резьбы сейчас делают техническим способом в виде насечек, рыбьей чешуи. Зато в дорогом оружии все делается вручную. распространены Нравится некоторым охотникам также и резьба по дереву охотничьи мотивы на ложе, дубовые листья и желуди, прочее. Это придаёт прикладу и оружию эксклюзивности, одновременно значительно увеличивая ее стоимость.

Клееные приклады изготавливают из слоев древесины, которые склеены между собой. Что-то вроде плит для мебели или лыж. Такой материал имеет больший коэффициент гибкости, меньше реагирует на изменение температур и влажности. Ранее массово из этого материала делали приклады к военному и спортивному оружию, например, в М98 во время Второй мировой войны. Такие приклады были невероятно прочными и не пружинили при стрельбе. Однако при обработке здесь возникали определенные трудности.

В частности, волокна «кудрявились", не давались заглаживания и полироваться. Сейчас еще изготавливают такие приклады для спортивного оружия. Модуль эластичности этого материала также не плохой по сравнению с другим материалом. Негативное влияние лучше всего наблюдать в штуцеров, где все приклады тянутся до дула ствола и соединенны с ним металлической муфтой. Ствол по всей длине не должен прикасаться к прикладу.

Ранее это не принимали во внимание и такое оружие, которое является ценностью для кого-то или досталась в наследство, отдавали часто мастерам, чтобы выбрать дерево под стволом и улучшить таким образом кучность. Приклады из пластика и других искусственных материалов

Категория Рекламные статьи
Дата размещения18.04.2016
Количество просмотров197
Статью добавил пользователь admin
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