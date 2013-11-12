Инструменты для захвата целевой аудитории: брендирование и сувениры

​Чтобы выделить свою компанию на рынке и надолго "зацепить" свою целевую аудиторию, компании прикладывают невероятные усилия для распространения информации о себе. Маркетологи придумывают забавные и вовлекающие акции, дизайнеры разрабатывают интерактив... Если нет возможности привлечения большого штата квалифицированных сотрудников с узкой специализацией, обратите внимание на простой способ заявить о себе массово - брендирование канцелярских принадлежностей, компактных носителей данных и электронных гаджетов.

Только оцените огромный потенциал небольших, но крайне полезных вещиц с логотипом вашей компании!

Свои

С помощью брендированных флешек, блокнотов, ручек, стикеров, визитниц, папок, ковриков для мышек и прочих нужных в каждом офисе предметов вы реализуете корпоративный потенциал сотрудников. Постоянное мягкое напоминание о принадлежности к компании повышает лояльность к компании и руководству, объединяет коллектив, упрощает офисный "быт", делая сотрудников адвокатами вашего бренда.

Чужие

Полезные мелочи часто перекочевывают из офисного пространства в домашнее, тем самым увеличивая количество потенциальных, но уже лояльных к бренду, сотрудников или клиентов. Друзья ваших сотрудников также ненавязчиво превращаются в защитников вашей компании и имени бренда, благодаря возможности воспользоваться яркими и запоминающимися полезностями. Таким образом вы, как руководитель, однажды заказав сувениры оптом, ловите двух "зайцев" одновременно.

Наши

Корпоративная сувенирная продукция работает и на привлечение клиентов. Подарки - практичные, способные заставить гордиться собой и принадлежностью к вашей компании - делают из клиентов особенных партнеров. Понимание, читайте "следование", мировым трендам, таким как экологичность, высокотехнологичность и акцент на цепляющей эмоции, позволяют превратить банальный сувенир в серьезное оружие массового поражения. Тактику сарафанного радио еще никто не отменял: удивите своих клиентов и о вас узнают их друзья, родственники и даже партнеры.

Просто лого?

Очевидно, что одной флешки мало, чтобы о вас узнали миллионы. Так же очевидно, что сувениры оптом должны грамотно попасть в руки целевой аудитории. Для этого недостаточно просто нанести на некоторую поверхность символ вашей компании и распространить его. Ваша задача состоит в том, чтобы придумать оригинальную идею как самого сувенира, так и способа его получения. Лучше всего срабатывает метод вовлечения. Покажите клиенту/сотруднику, что он неимоверно важен для компании и одарите, заставьте его участвовать в соревновании, докажите жизненную необходимость получения презента или подчеркните уникальность обладателя сувенира и вы получите самого лояльного адвоката вашего бренда в его лице.