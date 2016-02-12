Инфракрасные обогреватели: коротковолновые и длинноволновые

Представителей инфракрасного отопления все чаще можно встретить в наших домах и квартирах. Впрочем, это не удивительно. Высокая экономичность устройств, вместе с эффективностью их работы, делает инфракрасные обогреватели лидерами среди их традиционных аналогов, работающих по большей мере конвекционно.

Итак, какие инфракрасные обогреватели бывают?

Инфракрасные обогреватели могут быть коротковолновыми и длинноволновыми. Отличить их тип весьма просто.

Коротковолновые обогреватели большинству известны просто, как инфракрасные. Нагревательный элемент в таких устройствах накаляется до высокой температуры, в результате чего начинает светится. Инфракрасные обогреватели, работающие подобным образом активно используются тогда, когда тепло необходимо куда-либо направлять. Например, если нужно обогреть только одну часть помещения. Такие устройства часто можно встретить не только в жилых помещениях, но и рабочих, например, в офисах. На сайте termoradosti.com.ua инфракрасные обогреватели подобного типа представлены в широком ассортименте.

Коротковолновые инфракрасные обогреватели чаще всего устанавливаются на пол. Они крепятся на специальном штативе, высоту которого можно регулировать, что позволяет удобно изменять местоположение устройства при возникновении таковой необходимости.

Их можно использовать в крупных помещениях, для обогрева определенных зон в них, на открытых участках, для чего существуют специальные outdoor модели.

Что же касается длинноволновых, то эти устройства несколько отличаются. Нагревательный элемент в них накаляется всего лишь до 200-250 градусов по Цельсию, в результате чего устройство начинает излучать волны в длинноволновом диапазоне.

Такие устройства устанавливаются на потолок, таким образом, достигается качественный и экономичный обогрев помещения. Лучи, попадают на пол и нагревают его, следовательно внизу достигается самая высокая температура, которая поднимаясь к потолку уменьшается.

Данные устройства выгодно использовать не только дома, но также в крупных помещениях.

Низкая стоимость их делает обогрев весьма эффективным, а благодаря низкой энергопотребляемости еще и позволяет экономить. Пожалуй, именно длинноволновые инфракрасные обогреватели можно считать самыми экономически выгодными нагревателями среди отопительных устройств, работающих за счет электроэнергии.