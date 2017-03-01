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Категория каталога статей: Рекламные статьи

Индексация сайта поисковыми роботами

На сегодняшний день существует огромное количество способов улучшения индексации веб-сайта, некоторые из них называются черными (способы из-за которых новенькие сайты могут получить бан и попасть в немилость поисковых систем). Все же существует и достаточное количество разрешенных или белых способов, о которых мы поговорим с Вами в этой статье.

Индексация сайта поисковыми роботами

А теперь о самом главном, индексация сайта – это посещение краулерами или пауками поисковых машин вашего веб-ресурса. Робот делает обход страниц, индексирует контент и заносит в свою базу. Индексная база в свою очередь на примере Гугл(а) подразделяется на основную и дополнительную. Потом, страница, которую просканировал робот будет доступна в поисковой выдаче по соответствующим ключевым запросам.


Как ускорить индексацию сайта – самые лучшие способы.

Самое главное, конечно же, контент. Без него сейчас никуда. Если Вы не будете писать и публиковать на ресурсе качественные, объемные и оптимизированные статьи, никакая быстрая индексация сайта Вам не светит. Пишите каждую статью со смыслом, придавая к ней какую либо изюминку, которая сможет понравиться Вашим читателям настроение, улучшить их отношение к вашему проекту. Всегда раскрывайте нужную тему и самое главное, не пишите о чем попало.В обязательном порядке следует публиковать статьи регулярно. Не делайте очень больших промежутков между статьями.

Самый оптимальный вариант - это создание графика публикаций. Распределите все на неделю, месяц или даже на год вперед. Пишите в блог, как минимум, каждые 2-3 дня, а еще лучше работайте в этом направлении каждый день – это приучит робота ПМ заходить на Ваш блог ежедневно, за счет чего индексация той или иной страницы будет мгновенной. Проверено и доказано опытным путем. Если публикуется новый контент раз в неделю, то необходимо ждать приблизительно сутки, чтобы написанная статья попала в индекс поисковой машины.Создайте в обязательном порядке правильный файл robots.txt, который необходимо разместить в корень сайта. Именно этот файл поможет поисковому роботу указать какие разделы надо индексировать и куда ему не следует "соваться".Также в поисковиках существует специальная форма, так называемая "аддурилка" (от англ. add url) куда можно заносить все интересующие страницы. С течением времени, а более точно через 5 минут Вы сможете уже увидеть свой контент в поисковой выдаче.

Источник статьи optimize.kiev.ua

Категория Рекламные статьи
Дата размещения01.03.2017
Количество просмотров57
Статью добавил пользователь admin
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