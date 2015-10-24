Хорошая эпиляция – лазерная эпиляция

К хорошему привыкают быстро, с лучшим же остаются навсегда. Этот принцип является одним из главных обоснований причин, по которым популярность лазерной эпиляции выросла за последние несколько раз в десятки, а в некоторых регионах и в сотни раз. Если еще лет десять назад многие салоны не имели даже намерений приобретать аппараты для проведения подобного вида услуг. Чаще всего купленное оборудование не окупало своего приобретения годами, но сейчас даже в далеко не столичных регионах, на удаление волос лазерными технологиями выстраиваются очереди, а рабочие дни специалистов, проводящих данные процедуры, достаточно насыщенны работой и посетителями. Не волшебство, но выход Естественно, первоосновой столь возросшей популярности служит результат, который гарантированно дает эпиляция лазером – полное избавление от волосяного покрова на желаемых участках тела. Это не слоган из яркой рекламной компании, а действительность, подтвержденная практикой на протяжении множества лет на опыте миллионов пациентов. Удаление нежелательных волос с использованием лазерной энергии процедура, доступная каждому. Ценность ее состоит не только в полном избавлении от надоевших волос и необходимости регулярного прохождения сеансов дискомфортной эпиляции по классическим методам, но и в проявлении лечебных качеств: ликвидации вросших волос и недопущении различного вида раздражений и воспалений кожи, вызванных патологиями роста волосяного покрова тела и агрессивными методами его удаления. Конечно, лазерная эпиляция – это не волшебство, а четко отработанный и отрегулированный процесс, направленный на избавление растущих, где не нужно, волос. Результатом такого процесса является гладкая, нежная на ощупь кожа без отрастания на ней нежелательной щетины. Некоторые, начитавшись статей сугубо рекламного характера, рисуют в своем воображении радужную картинку о том, что после первого же сеанса они навсегда забудут о том, что за отрастанием волосяного покрова в зоне бикини, подмышек, ног нужно следить. Однако любой специалист объяснит, что это не так. Математические просчеты и физиологическая правда После первой процедуры лазерной эпиляции полному уничтожению подлежит лишь, в лучшем случае, четвертая часть волосяного покрова обработанной зоны (чаще всего же данный показатель редко превышает 15%). Но даже после такого утверждения многие решат, что если за раз за один сеанс устраняется 25% проблемы, то, подключив, несложные математические вычисления, можно предположить, что полная свобода от нежелательной растительности наступает через четыре сеанса. Но и это суждение ошибочно, потому что, если учесть, что при каждом сеансе от работы лазера умирает четвертая часть оставшейся в живых проблемы, но меньше чем за 8 процедур волосяной покров вряд ли исчезнет полностью. И дело тут не в недостаточно активной работе лазера, а в сугубо физиологических причинах. Каждый волос человека в своем развитии проходит три главных стадии: активного роста, перехода из одного состояния в другое и полного покоя. Энергия, излучаемая лазером, способна воздействовать лишь на те зоны роста, в которых накопилось достаточное количество темного пигмента. А такое состояние характерно лишь для волосяного фолликула, находящегося в стадии интенсивного роста. Следовательно, лазером разрушаются лишь активно растущие волосы, а спящие – не затрагиваются. Для того чтобы уничтожить весь покров, необходимо регулярно, методично, дожидаясь пока новая партия волос войдет в активную стадию, ликвидировать их лазером. По истечении в среднем 8 процедур, терпение и затраты пациента вознаграждаются, и он получает гладкую кожу в желаемых местах, на которой уже никогда не отрастет неприглядная и эстетически непривлекательная щетина.