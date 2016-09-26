Химчистка мягкой мебели от компании Мойдодыр

Химчистка мягкой мебели - это просто Каждый раз, находясь на работе, вы мечтаете прийти домой. Налить чашечку чая или кофе и отдохнуть на любимом диване. Однако идёт время, и он теряет былую свежесть и чистоту. Пыль и загрязнения, впитываясь в обивку, начинают выдавать возраст. Если в квартире есть дети, то появление посторонних запахов, следы от фломастеров и пластилина, пятна от еды и напитков растут в геометрической прогрессии. Обитающие животные добавляют шерсть и пыль. Чехлы в этих ситуациях не спасают. Помочь может профессиональная химическая чистка мягкой мебели. Только так можно удалить все загрязнения и вновь сделать диван ярким и свежим. Чистка мебели работа серьёзная и качественно решить её под силу только профессионалам. Ваш диван не засверкает чистотой, если к этому вопросу не подойти со всей ответственностью. Прайс с ценами и виды работы Вы сможете посмотреть на сайте Что же такое химчистка мягкой мебели ? Химчистка мягкой мебели это воздействие на наполнитель и обивку специальным веществом, растворение загрязнений и извлечение отработанного раствора. Химическая чистка производится специальными пылесосами повышенной мощности и инструментами позволяющими очистить труднодоступные места мебели. Высокоэффективными чистящими средствами не вызывающими аллергии и, которые не имеют резких запахов. Работы происходят в вашем присутствии. Вы можете контролировать каждый этап и видеть результат очистки. При влажной химчистке обязательно делается принудительная сушка. Чистка бывает нескольких видов: Сухая (проводится 2 раза в год, возвращает первоначальный лоск и цвет обивке, избавляет от аллергенов).

Полувлажная

Влажно-интенсивная. Перед тем как приступить к работам клининг-опретором проводится тщательное изучение всех загрязнений. Выявляется их характер: органические или неорганические. Дальше исследуются характер наполнителя и покрытия дивана. И лишь после всего этого путем проведения серии тестов подбираются необходимые химические растворы и пятновыводители. Ищутся компромиссы между сохранением обивки и выведением пятна. Чистка должна придать вашей мебели прежний красивый вид, а не испортить ее. Есть особо сложные пятна: Вино

Кофе

Масло

Краска

Пятна от мочи и пота Любая попытка справиться с ними самостоятельно не только сложна в исполнении, но и губительна для обивки дивана. Неправильное использование средств бытовой химии может совершенно повредить мебель. К чему может привести самостоятельная чистка: Повреждение обивочного материала

Маленькое пятно станет «размытым» и займёт большую площадь

Запах с водой «въестся» вглубь наполнителя

В состав магазинных средств химчистки входят вещества вызывающие аллергию. Конечно, если вы имеете пылесос с функцией очищения паром, то можно заняться чисткой и самостоятельно. Но это будет удаление пылевых клещей, обитающих внутри дивана 80% паром. И после такого очищения обязательно требуется кварцевание. Есть вопросы, которые беспокоят многих потребителей. Попробуем ответить на некоторые из них. Если дивану уже несколько лет, а он в идеальном состоянии. Есть ли необходимость вызывать специалистов и чистить его? Да. Внутри наполнителя происходит размножение микробов, клещей и грибков. Они могут стать причиной астмы. Не верю, что нельзя сделать чистку мебели своими руками! Убедите меня в обратном. Выше описано, почему самостоятельная чистка – это напрасная трата денег и времени. Повторимся: только промышленные пылесосы и химия могут дать положительный результат. Чем вредна самостоятельная очистка мебели от загрязнений? Большинство моющих средств в магазине токсичны. Тщательно вымыть их из дивана своими силами не получится. Как часто производится чистка? Чистку желательно проводить раз в полгода. Информация претоставлена клининговой компание Мойдодыр. Ссылка на сайт источни: http://moidodyr-kiev.com/