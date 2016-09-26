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Химчистка мягкой мебели от компании Мойдодыр

Химчистка мягкой мебели - это просто

Каждый раз, находясь на работе, вы мечтаете прийти домой. Налить чашечку чая или кофе и отдохнуть на любимом диване. Однако идёт время, и он теряет былую свежесть и чистоту.  Пыль и загрязнения, впитываясь в обивку, начинают выдавать возраст. Если в квартире есть дети, то появление посторонних запахов, следы от фломастеров и пластилина, пятна от еды и напитков растут в геометрической прогрессии. Обитающие животные добавляют шерсть и пыль. Чехлы в этих ситуациях не спасают.

Помочь может профессиональная химическая чистка мягкой мебели. Только так можно удалить все загрязнения и вновь сделать диван ярким и свежим.

Чистка мебели работа серьёзная и качественно решить её под силу только профессионалам. Ваш диван не засверкает чистотой, если к этому вопросу не подойти со всей ответственностью.

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Что же такое химчистка мягкой мебели ?

Химчистка мягкой мебели это воздействие на наполнитель и обивку специальным веществом, растворение загрязнений и извлечение отработанного раствора.

Химическая чистка производится специальными пылесосами повышенной мощности и инструментами позволяющими очистить труднодоступные места мебели. Высокоэффективными чистящими средствами не вызывающими аллергии и, которые не имеют резких запахов.

Работы происходят в вашем присутствии. Вы можете контролировать каждый этап и видеть результат очистки. При влажной химчистке обязательно делается принудительная сушка.

Чистка бывает нескольких видов:

  • Сухая (проводится 2 раза в год, возвращает первоначальный лоск и цвет обивке, избавляет от аллергенов).
  • Полувлажная
  • Влажно-интенсивная.

Перед тем как приступить к работам клининг-опретором проводится тщательное изучение всех  загрязнений. Выявляется их характер: органические или неорганические. Дальше исследуются характер наполнителя и покрытия дивана. И лишь после всего этого путем проведения серии тестов подбираются необходимые химические растворы и пятновыводители. Ищутся компромиссы между сохранением обивки и выведением пятна. Чистка должна придать вашей мебели прежний красивый вид, а не испортить ее.

Есть особо сложные пятна:

  • Вино
  • Кофе
  • Масло
  • Краска
  • Пятна от мочи и пота

Любая попытка справиться с ними самостоятельно не только сложна в исполнении, но и губительна для обивки дивана. Неправильное использование средств бытовой химии может совершенно повредить мебель.

К чему может привести самостоятельная чистка:

  • Повреждение обивочного материала
  • Маленькое пятно станет «размытым» и займёт большую площадь
  • Запах с водой «въестся» вглубь наполнителя
  • В состав магазинных средств химчистки входят вещества вызывающие аллергию.

Конечно, если вы имеете пылесос с функцией очищения паром, то можно заняться чисткой и самостоятельно. Но это будет удаление пылевых клещей, обитающих внутри дивана 80% паром. И после такого очищения обязательно требуется кварцевание.

Есть вопросы, которые беспокоят многих потребителей. Попробуем ответить на некоторые из них. 

  •        Если дивану уже несколько лет, а он в идеальном состоянии. Есть ли необходимость вызывать специалистов и чистить его?

      Да. Внутри наполнителя происходит размножение микробов, клещей и грибков. Они могут стать причиной астмы.

  •        Не верю, что нельзя сделать чистку мебели своими руками! Убедите меня в обратном.

      Выше описано, почему самостоятельная чистка – это напрасная трата денег и времени. Повторимся: только промышленные пылесосы и химия могут дать положительный результат.

  •       Чем вредна самостоятельная очистка мебели от загрязнений?

      Большинство моющих средств в магазине токсичны. Тщательно вымыть их из дивана своими силами не получится.

  •       Как часто производится чистка?

      Чистку желательно проводить раз в полгода.

Информация претоставлена клининговой компание Мойдодыр.

Ссылка на сайт источни: http://moidodyr-kiev.com/

Категория Рекламные статьи
Дата размещения26.09.2016
Количество просмотров384
Статью добавил пользователь admin
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