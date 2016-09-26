Химчистка мягкой мебели от компании Мойдодыр

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Химчистка мягкой мебели - это просто
Каждый раз, находясь на работе, вы мечтаете прийти домой. Налить чашечку чая или кофе и отдохнуть на любимом диване. Однако идёт время, и он теряет былую свежесть и чистоту. Пыль и загрязнения, впитываясь в обивку, начинают выдавать возраст. Если в квартире есть дети, то появление посторонних запахов, следы от фломастеров и пластилина, пятна от еды и напитков растут в геометрической прогрессии. Обитающие животные добавляют шерсть и пыль. Чехлы в этих ситуациях не спасают.
Помочь может профессиональная химическая чистка мягкой мебели. Только так можно удалить все загрязнения и вновь сделать диван ярким и свежим.
Чистка мебели работа серьёзная и качественно решить её под силу только профессионалам. Ваш диван не засверкает чистотой, если к этому вопросу не подойти со всей ответственностью.
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Что же такое химчистка мягкой мебели ?
Химчистка мягкой мебели это воздействие на наполнитель и обивку специальным веществом, растворение загрязнений и извлечение отработанного раствора.
Химическая чистка производится специальными пылесосами повышенной мощности и инструментами позволяющими очистить труднодоступные места мебели. Высокоэффективными чистящими средствами не вызывающими аллергии и, которые не имеют резких запахов.
Работы происходят в вашем присутствии. Вы можете контролировать каждый этап и видеть результат очистки. При влажной химчистке обязательно делается принудительная сушка.
Чистка бывает нескольких видов:
Перед тем как приступить к работам клининг-опретором проводится тщательное изучение всех загрязнений. Выявляется их характер: органические или неорганические. Дальше исследуются характер наполнителя и покрытия дивана. И лишь после всего этого путем проведения серии тестов подбираются необходимые химические растворы и пятновыводители. Ищутся компромиссы между сохранением обивки и выведением пятна. Чистка должна придать вашей мебели прежний красивый вид, а не испортить ее.
Есть особо сложные пятна:
Любая попытка справиться с ними самостоятельно не только сложна в исполнении, но и губительна для обивки дивана. Неправильное использование средств бытовой химии может совершенно повредить мебель.
К чему может привести самостоятельная чистка:
Конечно, если вы имеете пылесос с функцией очищения паром, то можно заняться чисткой и самостоятельно. Но это будет удаление пылевых клещей, обитающих внутри дивана 80% паром. И после такого очищения обязательно требуется кварцевание.
Есть вопросы, которые беспокоят многих потребителей. Попробуем ответить на некоторые из них.
Да. Внутри наполнителя происходит размножение микробов, клещей и грибков. Они могут стать причиной астмы.
Выше описано, почему самостоятельная чистка – это напрасная трата денег и времени. Повторимся: только промышленные пылесосы и химия могут дать положительный результат.
Большинство моющих средств в магазине токсичны. Тщательно вымыть их из дивана своими силами не получится.
Чистку желательно проводить раз в полгода.
Информация претоставлена клининговой компание Мойдодыр.
Ссылка на сайт источни: http://moidodyr-kiev.com/
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|26.09.2016
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|384
|Статью добавил пользователь
|admin
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