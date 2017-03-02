Химчистка мебели – обязательная процедура для дома Одним из наиболее популярных и широко распространенных видов химчистки мягкой мебели является чистка диванов, детально сдесь http://cleaningservice.kiev.ua/himchistka_mebeli/. В недалеком прошлом о химчистке мебели трудно было услышать на территории Украины, такая процедура в основном была часто использованная в Европе, США и других странах, которые раньше нас встретили технический прогресс. Сегодня процедура очистки мебели доступна абсолютно каждому жителю Украины. Чистку разнообразных поверхностей дома поможет осуществить вам компания «Проф-сервис». Мы выполняем работы как у себя в специально оборудованном офисе, а также можем выехать и сделать необходимые работы у вас дома, при этом вы можете самостоятельно проконтролировать качество выполнения работы наших специалистов. В своем арсенале мы имеем высокотехнологичное оборудование и специальные моющие средства, которые тщательно и бережно уберут даже устаревшие пятна и загрязнения с поверхности вашей мебели при этом не повредив ее структуру материала, его целостность и цвет. В зависимости от степени загрязнения наши мастера подберут необходимые средства и помогут сделать ваш интерьер сияющие чистым. Клининг – новое слово на пути к чистоте вашего дома Мебель – это элемент декора, который имеет свойство загрязняться со временем. Далеко не всегда самостоятельно можно удалить грязь и привести любимые предметы мягкой мебелии в первоначальный вид. В таких ситуациях вам на помощь придёт клининговая компания «Проф-сервис». Наши профессиональные работники являются настоящими мастерами, отлично знающими свою работу и выполняющими поставленные перед ними задачи, какими бы сложными они не оказались. Наши работники используют исключительно гипоаллергенные экологически чистые моющие средства, которые деликатно очищают разнообразные поверхности. Неважно есть ли видимые пятна и загрязнения у вашей мягкой мебели, как минимум один раз в год необходимо проводить мойку и очистку изделий. Ведь вы можете не замечать, что таит в себе внутренняя часть изделия. Пыль, бактерии, клещи – это малый перечень тех опасностей, что могут находиться в вашей мебели, а вы о них даже не знали. Только профессионалы с помощью специальных средств способны удалить все бактерии, освежив вашу мебель. После очистки вы сможете насладиться приятным эстетичным внешним видом своих изделий. Жить в чистоте просто, стоит лишь позвонить в компанию «Проф-сервис», и заказать услугу химчистки на дому или на вывоз где мы в нашем специально оборудованном помещении с высокотехнологичным оборудованием осуществим все виды чистки.