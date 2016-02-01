Гумат калия - удобрение для подкормки растений

На сегодняшний день без использования современных технологий в садоводстве и сельском хозяйстве просто не обойтись. При этом многие фермеры отдают предпочтение органическому земледелию, где важную роль играют гуминовые вещества.

Выращивание с/х культур требует определенной подготовки, только в таком случае можно получить вкусный и богатый урожай. Важным этапом такой подготовки считается разработка почвы и растений при помощи специальных препаратов. Гумат калия – это природное вещество, которое получают естественным путем, поэтому оно абсолютно безвредное для окружающей среды.

Виды гуминовых препаратов

Калийный гумат бывает следующих видов:

Жидкий торфяной;

Порошковый торфяной;

«Суфлер».

Самым востребованным является жидкий вариант удобрения, которое попадает в руки дачников в виде жидкости темно-бурого цвета. Такой препарат содержит в себе 80% гумата и только 20% вспомогательных элементов. Такая концентрация вещества позволяет максимально улучшить качество почвы.

Порошковый калийный гумат способствует укреплению иммунитета растения, при этом он позволит сократить количество нитратов, а также обеспечит быстрый рост и созревание плодов. При использовании такого состава наблюдается полноценное развитие корневой системы и увеличение различных питательных компонентов в структуре растения.

«Суфлер» является универсальным препаратом на органично-минеральной основе, который можно использовать как для подкормки огородных видов насаждений, так и комнатных.

Основные преимущества

Купить гумат калия очень просто, ведь многие специализированные компании предлагает такую продукцию высокого качества по весьма доступным ценам. При этом данное удобрение, которое изготовлено из натурального сырья, отличается своей экологичностью.

Важно учесть, что с применением гуминового вещества, урожайность увеличивается на 50%, поскольку этому способствуют компоненты, входящие в состав удобрения. При этом калийный гумат поможет в стимуляции фотосинтеза и развитии корневой системы растения. Также препарат способен ускорить период плодоношения на 2 недели.

Содержание гумино- и фульвокислот стимулирует нормальное развитие не только корней, но и верхней (надземной) части культуры. Используя данный состав, можно получить хороший урожай даже в самых экстремальных климатических условиях.

Гумат калия используется не только в качестве самостоятельного удобрения, но и в комплексе с другими минеральными элементами, что тоже максимально увеличивает урожайность. При этом расход препарата во многом зависит от вида растения, которое будут удобрять.

Взято с сайта www.agrotime.in.ua/ru/