Горнолыжный курорт Пюхя, Финляндия

​Пюхя — современный горнолыжный курорт, расположенный на севере Финляндии. Здесь вы можете провести незабываемый зимний отпуск или новогодние каникулы всей семьёй. Однако стоит отметить, что склоны Пюхя могут предоставить вам отдых и развлечения не только зимой, но и в середине весны, так как должное качество снежного покрова здесь поддерживается снежными пушками. Горнолыжные курорты Финляндии всегда привлекали внимание путешественников первоклассными трассами и высоким уровнем сервиса, и надо сказать, что Пюхя среди них не исключение. Трассы на курорте очень ухоженные, их здесь более десяти и все они разного уровня сложности. В основном, конечно, это склоны не для новичков. Опытным лыжникам всегда будет интересно покататься на крутых склонах гор. Но трассы на Пюхя довольно разнообразны, поэтому есть возможность покататься и на более пологих спусках. Улучшить свои навыки вам помогут инструкторы, работающие при местной горнолыжной школе. В ней проводят обучение квалифицированные специалисты и заслуженные мастера спорта. Инструкторы помогут овладеть новыми приёмами, повысить мастерство катания и даже просто стоять на лыжах. Опытных лыжников и любителей адреналина порадует один из самых сложных спусков в Финляндии — Хутту Укку. Здесь могут проявить себя фрирайдеры на тех трассах,, что ещё не задействованы в горнолыжной индустрии. Трассы остались нетронутыми, что привлекает любителей чего-то нового. Поэтому тем, кто уже был на этом курорте, интересно приезжать сюда снова и снова в поисках новых ощущений и открывать для себя новые границы, проверяя все свои возможности. Даже если на зимние каникулы вы выбрали туры в Хельсинки, разнообразьте свой отдых активным времяпровождением на горнолыжном курорте Пюхя, ведь находится он совсем недалеко от столицы. Курорт Пюха очень хорошо подготовлен для туристов. Например, в 2010 году запустили новый современный скоростной подъемник PyhaExpress, на котором встроенный экран защищает от холодного ветра при подъёме. Если вы не имеете своих лыж или специального оборудования, не стоит волноваться об этом, так как вы можете взять напрокат всё, что вам будет необходимо для катания. Несмотря на то, что основным видом отдыха является катание на лыжах, на курорте активно действуют различные сферы услуг. Например, превосходное путешествие на снегоходах здесь очень популярно. Море впечатлений вам принесут поездки на санях в собачьих и оленьих упряжках. Не меньше впечатлений вам и вашим детям доставят экскурсии по оленеводческому и собаководческому хозяйству и море других экскурсий по интересным местам, в том числе в аметистовые шахты Лаусто. После насыщенного дня вы можете посетить рестораны, которые всегда будут рады вам и угостят вас изумительно вкусной кухней. Известно, что Пюхя славится превосходной лапландской кухней и традиционными лапландскими развлечениями. Ещё можно пойти с друзьями на дискотеку, побывать на музыкальных или клубных вечерах. Отдых в этом городе непременно придётся вам по душе, и неудивительно, что побывав здесь хоть один раз, вам обязательно захочется вернуться сюда снова. Вы можете свободно проводить время, абсолютно не переживая за своих детей, так как ваш ребёнок может находиться в клубе для детей, развлекаясь со своими сверстниками, где за ними следят квалифицированные работники и воспитатели. Встретить Новый год в Финляндии, на курорте Пюхя, может позволить себе даже семья со средним достатком, ведь туры в этом направлении очень часто продаются с хорошей скидкой. Однако стоит отметить, что сегодня это очень популярное направление, и позаботиться о поиске таких предложений лучше заранее.