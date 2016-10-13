Далеко не у всех отпуск ассоциируется с морем и солнцем. Среди современных туристов очень популярен не только пляжный или экскурсионный отдых, но и горнолыжные туры из Харькова http://hottours.in.ua/kharkov/catalog/gornolyzhnye_tury/ . Ведь так приятно вновь окунуться в детство, хоть ненадолго, и покататься на лыжах или санках. Есть так же категория экстремальных туристов, которые не представляют своей жизни без активного отдыха и бурлящего в крови адреналина.

Пожалуй, наиболее востребованными являются горнолыжные туры из Харькова на новогодние и рождественские праздники. В это время на курортах царит необыкновенная атмосфера, которая позволит действительно в полном объеме насладиться праздниками.

Стоимость и особенности туров.

Цены на горнолыжные туры из Харькова очень разнообразны, поэтому есть возможность подобрать как бюджетный, так и элитный вариант отдыха. Стоимость будет зависеть от:

страны пребывания,

уровня курорта,

класс отеля,

наполнение пакета услуг.

Самыми популярные и дорогостоящие курорты находятся в Швейцарии, Франции и Австрии. Здесь расположены Альпийские горы, которые поражают своими необыкновенными пейзажами, разнообразными склонами и кристально чистым воздухом. А сервис радует своим высоким уровнем.

Отдых на Альпийских курортах уже давно облюбовали звезды шоу-бизнеса и политики. Поэтому эта местность славится не только отличными спусками, но и элитными вечеринками, изысканными ресторанами и дорогими бутиками.

Если в ваши планы не входит шумное звездное веселье, лучше выбрать более спокойные и менее дорогостоящие европейские курорты в Болгарии, Словакии или Польше. Здесь так же найдутся отличные спуски - как для любителей, так и для профессионалов. Уровень сервиса достаточно высок, а из огромного количества отелей всегда можно выбрать место «по душе».

Если вы уже решили купить горнолыжный тур из Харькова, позаботьтесь заранее о снаряжении. Дешевле его купить в родном городе, чем арендовать на месте.

При выборе отеля, учитывайте ряд важных нюансов:

отсутствие опасности схода лавины,

на какой высоте он расположен,

особенности трасс, которые расположены в непосредственной близости,

наличие дополнительных услуг – наличие инструктора, спасательной службы, медицинского страхования.

Из всего вышесказанного, можно сделать один вывод – если вы хотите провести незабываемый зимний отпуск в компании друзей или семьи, то однозначно стоит купить горнолыжный тур из Харькова.