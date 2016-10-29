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Глянцевая и матовая металлочерепица на сайте skrovlya.com.ua

На рынке кровельных материалов металлочерепица представлена с двумя вариантами покрытия – матовым и глянцевым. В каждом из вариантов такое покрытие выглядит по-своему оригинально и выразительно. Одни покупатели предпочитают вариант с глянцевым эффектом, другие же желают приобрести матовую металлочерепицу. То, как будет выглядеть металлочерепица, зависит прежде всего от используемых в производстве составляющих. Если Вам нравится глянцевая поверхность, обратите внимание на металлочерепицу с полимерным покрытием из полиэстера. Использование матового полиэстера обеспечит материалу матовость поверхности.

Разница в цене на металлочерепицу с покрытием из глянцевого и матового полиэстера совсем незначительна, но вот срок службы материала с матовой поверхностью на несколько лет больше, чем для глянцевого аналога.

Компания С-Кровля предлагает выбрать один из множества вариантов металлочерепицы на сайте skrovlya.com.ua. Наша компания работает только с теми производителями, которые успели себя хорошо зарекомендовать на рынке кровельных материалов. Мы работаем не только с продукцией зарубежных заводов, но и с металлочерепицей украинского производства, ведь она также отличается достойным качеством и невысокой стоимостью.

Какие плюсы от применения металлочерепицы получает покупатель

  1. Отличный внешний вид вашего дома за счет красивой кровли будет не только радовать домовладельца, но и привлекать внимание посторонних.
  2. Долговечное и надежное использование кровельного покрытия минимизирует ваши временные затраты на постоянные ремонты или замену покрытия.
  3. Простой и быстрый монтаж позволит сэкономить не только массу времени, но и трудовых ресурсов. Для того, чтобы провести укладку листов металлочерепицы настоящим профессионалам достаточно пары дней.
  4. Прочность покрытия обеспечит должную стойкость к воздействиям внешней среды – атмосферным осадкам, порывам ветра, механическим влияниям.

Если вы заинтересованы в удачной покупке металлочерепицы, обратитесь в компанию С-Кровля. Команда профессионалов не только поможет выбрать покрытие с желаемыми параметрами, но и гарантирует доступную стоимость. Не экономьте на покупке кровельного покрытия, ведь оно выполняет крайне важные функции. Используйте все возможности выбора и покупайте только качественные материалы на нашем сайте.

Источник: skrovlya.com.ua/metallocherepitsa

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения29.10.2016
Количество просмотров185
Статью добавил пользователь admin
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