Гидрофобизация бетона

На сегодняшний день известно два результативных метода для предохранения от порчи бетона: гидроизоляция и гидрофобизация.

Гидроизоляция – это покрытие, благодаря которому влага не проходит в средину строительного вещества. При этом также не пропускается воздушный поток, в результате чего образуются грибки, плесень и мох, а при гидрофобизации такого недочёта нет.

Таким образом, наилучшим способом защиты бетона выступает гидрофобизация, с применением гидрофобизаторов, то есть кремнийорганических соединений (силоксаны и силиконаты), благодаря которым обеспечивается водонепроницаемость поверхностей и защита от грязи и пыли.

После осуществления гидрофобизации объект обладает следующими свойствами:

- морозоустойчивость;

- долговременность;

- влагонепроницаемость;

- улучшение теплоэргономических показателей.

Защитную смесь гидрофобизатор требуется использовать 1 раз в 10-15 лет.

Гидрофобизация даёт возможность избавиться от высолов на стенах постройки, то есть солей которые оказываются в строительном материале, а затем под действием солнечных лучей через определённое время просачиваются наружу поверхности. Соли присутствуют в жидкости, которую добавляют при замешивании раствора, а также в средствах, используемых против мороза. Процесс гидрофобизации способствует полному удалению высолов с фасада дома притом, что различные механические чистки дают кратковременный результат. Таким образом, такой способ защиты продлит срок эксплуатации строения при непревзойдённом внешнем виде, только следует проводить данные мероприятия до возникновения вредоносных очагов.

Гидрофобизация мешает возникновению плесени, обработанные стены приобретают противогрибковые и противобактериальные свойства. То есть при этом сохраняется не только само сооружение, но и оказывается благоприятное воздействие на здоровье жителей.

Ещё одним плюсом в применении гидрофобизации выступает устойчивость к ржавчине. При этом, если бетонную конструкцию покрыть гидрофобизатором, тогда её устойчивость к коррозии увеличится в 3 -5 раз, также возрастёт крепость материала при механическом воздействии.

Защитное средство задерживается в строительном материале длительное время, при этом выполняя свои функции. Обработка гидрофобизаторами бетона никаким образом не влияет на цветовую гамму отделочных материалов, а также на всю конструкцию, которая была обработана защитным средством.

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