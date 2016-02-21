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Где выгодно купить запчасти для бытовых холодильников?

Запчасти для холодильников по выгодным ценам

Когда необходимо быстро и недорого выполнить ремонт холодильников в Одессе, нам необходимо в первую очередь найти запчасти по приемлемой цене. О том, где выгодно купить запасные детали для бытовой холодильной техники и какие являются наиболее востребованными, мы поговорим с вами далее…

Запасные детали, которые выходят из строя чаще всего

Обычно ремонт холодильника необходим из-за того, что выходят из строя «управляющие» компоненты техники, т. е. те, которые отвечают за регулирование температуры или функционирование всей системы. Как правило, это:

  • терморегуляторы. Одной из самых распространенных причин выхода из строя холодильника является поломка терморегулятора. Основных признаков поломки термостата несколько: не включается/не выключается компрессор, в холодильной камере тепло, но регулятор находится в максимальном положении;
  • компрессоры. Когда из строя выходят компрессоры для холодильника, то это, как правило, приводит к остановке всей системы. Холодильная камера перестает охлаждать, а морозильная замораживать продукты. Характерным признаком неисправности мотора-компрессора является свет внутри камеры, когда сам холодильник не морозит;
  • пускозащитные реле. Важнейшая деталь холодильной техники – пускозащитное реле, которое отвечает за запуск двигателя компрессора, а также защиту мотора от сбоев в сети напряжения и температурных перегрузок. Обнаружить поломку пускового реле может только специалист после проведения полной диагностики.

В случае выхода из строя холодильника лучше сразу обращаться в профессиональную мастерскую, квалифицированные специалисты которой точно определят не только, что поломалось, но и причину, которая привела к необходимости проведения ремонта.

Где недорого купить запчасти для холодильника?

Приобрести запчасти по выгодной цене вы можете в холодильной мастерской «Рем-Холод». Здесь вы можете недорого купить компрессор для холодильника Атлант, Индезит, Самсунг и т. д., выбрать надежное пусковое реле, качественный терморегулятор или автоматику для моделей, работающих по принципу No Frost.

Специалисты мастерской «Рем-Холод» всегда готовы предоставить квалифицированную консультацию, которая позволит вам выбрать запчасти именно для вашей модели холодильника, что в свою очередь будет гарантировать надежную работу холодильной техники еще не один год. Доставка запчастей осуществляется по всей территории Украины...

Категория Рекламные статьи
Дата размещения21.02.2016
Количество просмотров70
Статью добавил пользователь admin
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