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Где найти и купить шлифмашины Дніпро-М по ценам от производителя?

Высокотехнологическая и стремительно развивающая компания Дніпро-М, представляет новый усовершенствованный ряд, угловых шлифовальных машинок (болгарок), различных мощностей, характеристик и размеров. В зависимости от размера и характеристик болгарки, вы можете выбрать и купить ушм Дніпро-М, у официального дистрибутора пройдя по ссылке dnipro-m.ua.

Купить угловые шлифмашинки Дніпро-М

шлифмашина Дніпро-МУгловые шлифовальные машинки от фирмы Дніпро-М, предназначены для шлифовки и отрезки различных материалов, камня, железа, керамических изделий и бетонных сооружений. Модели данной фирмы представлены в различных мощностях, от экономичных и удобных 0,8 киловатт до больших и выносливых 2.3 киловатт. В зависимости от потребности клиентов, и вида выполняемых работ, болгарки поделены на размерность, устанавливаемых отрезных, или шлифовальных кругов. Самые минимальные, это болгарки с возможностью установки кругов диаметром 125 миллиметров, а максимальные 230 миллиметров. Так как двигатель это сердце болгарки, то производитель побеспокоился о его сохранности и долговечности, вскрыв элементы двигателя специальным составом (термостойким), что в свою очередь обеспечило полную защиту от попадания пыли и мелких частиц. Такое решение по обработке элементов двигателя, обеспечило долгий срок работы болгарки и защитило от коротких замыканий.

Практичные и удобные ушм от производителя

Маленькие болгарки с размером кругов 125 и 150 миллиметров, например как эта: http://dnipro-m.ua/tovar/yshm-mshk-800/, имеют ряд особенностей, они очень удобны и практичны в руке, расположение кнопок управления настолько продумано, что ей можно работать, применяя только одну руку. Такими удобствами в работе, может похвалиться, не каждая иностранная компания, производящая болгарки, а специалисты в Украине смогли довести до совершенства ряд болгарок Дніпро-М. Каждая модель, это отдельная шлифмашина, цена Киев так же представлена разная, но в основном это не дорогие и качественные болгарки.

Стоимость шлифмашинок Дніпро-М в Украине

официальный магазин оборудования Дніпро-МКомпания Дніпро-М уже давно завоевало рынок не только своим качественным оборудованием, а и услугами, и после продажным сервисом. Мало того что на угловые шлифмашины от производителя предоставляется двух летняя гарантия, что довольно таки не мало, так же фирма побеспокоилась о доставке товара по всем регионам. Каждый, кто приобретает болгарку, предоставляется бесплатная доставка в любой регион Украины.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения18.08.2016
Количество просмотров165
Статью добавил пользователь admin
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