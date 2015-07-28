Где купить кожаный ежедневник на подарок в Киеве?

Данный продукт неизменно сопутствует современному деловому человеку. Несмотря на бурное развитие научно-технического прогресса, на засилье различных гаджетов, снабженных огромным количеством разнообразных функций, ежедневник до сих пор не потерял своей актуальности. Более того, его ценность и возможности к индивидуализации значительно возросли. Не мудрено приобрести смартфон самой последней модели и прийти с ним, скажем, на собеседование. А вот если у вас при себе будет неповторимый скетчбук, выполненный из натуральной кожи, с оригинальной шариковой или перьевой ручкой – поверьте, что кредит доверия к вам будет несоизмеримо большим. Кожаный ежедневник как средство формирования стиля Прежде чем выбирать или заказывать себе неповторимый ежедневник на странице http://penshop.com.ua/categories/5/, нужно четко определиться с тем, какой именно тип продукта вам необходим. Другими словами, с какой целью вы собираетесь его использовать. Современный канцелярские магазины имеют широкий выбор: блокнотов,

скретчбуков,

ежедневников,

еженедельников,

ежегодников,

планингов,

органайзеров и т.д. Все эти продукты, хотя и объединены общей идеей, различаются в частностях. Скажем, планинги ориентированы, прежде всего, на составление бизнес-планов, в связи с чем снабжены дополнительными материалами, таблицами, разлинованными областями и т.д. Если вы просто хотите иметь под рукой чистые листы бумаги, чтобы быстро записать важную информацию, выбирайте блокноты или ежедневники. Следующий шаг – выбор материалов. Магазины сувениров и подарков компании обычно имеют широчайший выбор кожи (натуральной и искусственной), картона, тканевых обложек и пр. для переплета вашего неповторимого аксессуара. Не забывайте про бумагу, это также важнейший аспект. Она не должна быть слишком темной или серой, но мелованную выбирать также необязательно (если, конечно, вы не приобретаете статусный продукт). Ручка-ролер – младший брат органайзера На этапе выбора бумаги для своего ежедневника не забудьте также о том, что вам придется писать на ней ручкой. Самое время уже сейчас определиться, будет ли она перьевая, шариковая, гелевая. Для перьевой и гелевой ручки мелованная глянцевитая бумага будет наименее подходящей, так как чернила могут не успеть высохнуть, когда вы захлопните книгу, и на месте заметки останется только чернильное пятно. Мелованная бумага идеально подойдет для шариковой ручки или ручки-роллера из каталога http://penshop.com.ua/categories/15/. Последний штрих в образе – выбор ручки. Не подходите к нему безответственно. Статусному ежедневнику должно обязательно сопутствовать оригинальное (пусть и не слишком дорогое) стило!