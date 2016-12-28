Газобетон из Новой Каховки

Среди всех стеновых материалов, доступных отечественному потребителю, газобетон занимает особое место. Все дело в том, что технические характеристики данного материала делают его идеальным вариантом для возведения малоэтажных зданий: коттеджей, частных загородных домов, офисов компаний, банков и т.д. Ячеистый бетон, который стал героям нашего сегодняшнего обзора, производится в Новой Каховке под брендом ААС. Газобетон Новая Каховка также известен под маркой «Строительных материалов №1». Высоких стандартов заводу удается достичь благодаря использованию голландской производственной линии DUROX. Газобетон Новая Каховка представлен на рынке в различных стандартах плотности блоков: D300, D400, D500, D600. Чем выше индекс плотности материала, тем лучше блоки удерживают тепло, сопротивляются механическому давлению. Выбираем газобетонные блоки Каховка Ранее мы разобрались с маркировкой, но не объяснили какие и где блоки должны применяться. Пористые блоки высокой плотности D500 и D600 могут смело использоваться для возведения наружных стен. При этом не придется применять дополнительный утеплитель – пенополистирол, минеральную вату. Газобетон также следует выбирать по ширине и принципу соединения. Что до ширины, то здесь градация материалов начинается с 75 миллиметров и заканчивается в 200 мм. По принципу соединения газобетон АСС делится на две категории: Блоки, имеющие систему паз-гребень. Гладкие стеновые блоки. Выбирая газобетонные блоки Каховка http://stroymir.od.ua/vse-kategorii/ctenovie-materiali/gazobeton-kahovka/, помните о необходимости приобретения сопутствующих материалов, таких как клеевая смесь. Необходимость покупки специализированного клея повышает стоимость всего строительства, но без него не получится достичь необходимо уровня сохранения тепла в помещении. Газобетон АСС: характеристики. Для простоты обзора технических характеристик, разобьём продукцию АСС на три категории в зависимости от марки блоков. D300 – газобетон малой плотности, который обычно применяют для устройства межкомнатных перекрытий. Также может быть использован для внешних стен в сопряжении с дополнительным утеплителям, или без оного в регионах, где средняя температура зимой не опускается ниже – 3 градусов. D 400 - пористый бетон шириной от 75 до 200 мм., считающийся оптимальным вариантом с точки зрения цены и качества, для строительства частных домов и коммерческих зданий высотой не более трех этажей. D500-D600 – самый теплый и прочный блок. Наиболее дорогостоящий материал. Подойдет для любого вида строительства, в том числе домов, высотой не более 5-и этажей. Отдельно подчеркнем, что газобетон АСС обладает приличной морозостойкостью. Производитель обещает сохранение функциональных качеств данного материала даже после 30-50-и циклов заморозки/оттаивания.