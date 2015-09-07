Формирование цены на услугу перевозки мебели

Потребность в транспортировке вещей и разных товаров возникает регулярно, среди них наиболее часто встречается перевозка мебели. Киев как столица страны предлагает многих исполнителей таких работ. А заказчиками выступают самые разные категории населения – от торговых компаний, которым требуется регулярно доставлять их продукцию в магазины и на склады до отдельных потребителей, заказывающих разовое выполнение доставки. Конечно, окончательная цена работ зависит от многих факторов, в первую очередь от объема.

Процесс услуги «перевозка мебели Киев http://maxfort.kiev.ua/mebel.html» включает в себя ряд этапов, от качества исполнения которых, зависит успешный результат. Вначале заказчик определяется с датой перевозки и оставляет заявку в транспортной компании. Далее следует подготовительный этап, в процессе которого перевозимая мебель подготавливается к транспортировке – сортируется и освобождается от вещей. Вся мебель разбирается и тщательно упаковывается в подходящие виды упаковок. Каждому предмету подбирается оптимальная упаковка. Все упакованные коробки и мешки маркируются и согласно определенному порядку загружаются в фургоны. Ответственность за сохранность мебели на каждом этапе лежит исключительно на исполнителе услуги. Транспортная компания несет материальную ответственность за перевозимые грузы.

Факторы, влияющие на цену перевозок

На формирование цены влияет ряд факторов. Важным из них является цена топлива. Также имеет значение время перевозки – традиционно работа в выходные, праздничные дни стоит немного дороже. Особый тариф имеют ночные перевозки. Влияет и срочность исполнения заказа. Если заказывать переезд сегодня на сегодня, то конечно же это будет стоить несколько дороже, чем заранее оставленная заявка.

Цену определяет объем перевозимой мебели, ведь от этого зависит количество применяемого транспорта и грузчиков. Удешевить услугу можно в случае возможного ее совмещения с другими заказами. За отдельную плату оказываются разные дополнительные услуги.

Снизить затраты на транспортировку может непосредственно сам заказчик, если возьмет на себя выполнение несложных этапов работы. Например, мебель подготовить к отгрузке можно самостоятельно – освободить от личных вещей, выбросить мусор и прочее.

Такой сложный комплексный процесс, как услуга «перевозка мебели Киев», требует ответственности и определенных навыков. Только в этом случае гарантируется аккуратная доставка предметов интерьера.