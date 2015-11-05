Форекс биржа и ее влияние на рынок

Работа трейдеров, заключающаяся в совершении торговых операций на рынке Форекс, сегодня привлекает много желающих. Все торговые операции выводятся на специальные биржи. Форекс биржа является уникальной платформой для проведения финансовых потоков как отдельно взятой страны, так и международных торговых операций.

По своей роли биржа занимает ведущую позицию в Форекс-индустрии. Здесь осуществляются следующие торговые действия:

проведение различных по объемам финансовых потоков;

торговля на основании разнообразных финансовых инструментов - валютных пар, драгоценных металлов, цветных металлов, акций, индексов, нефти и прочее;

скупка и продажа валютных пар.

Имеются несколько целевых ответвлений биржи международного назначения или для проведения торговых операций внутри конкретной страны.

Прием вся деятельность биржи взаимосвязана между странами. Поэтому снижение базовых показателей экономического роста, промышленного производства, экспорта и т.п. в одной стране, неизменно повлечет за собой колебание общих биржевых котировок, что найдет отражение на всей системе Форекс. Конечно, подобные колебания далеко не всегда достигают катастрофических показателей, но падение некоторых торговых индиеаторов может быть достаточно ощутимым.

Деятельность биржи ведется круглосуточно. Тут постоянно идут торги, заключаются сделки на покупку или продажу, а также проводятся большие финансовые оборотки. Деятельность биржи прекращается лишь на выходные и некоторые праздники. Практически беспрерывное функционирование обусловлено международным охватом деятельности структуры и редко когда совпадают праздники сразу у нескольких ключевых для мировой экономики стран. Кроме того, как бы там ни было, но отдых означает потерю прибыли, ведь когда вы отдыхаете, другие работают и получают доход, который мог быть вашим.

Рынок Форекс – это сврехконкурентная среда, где непрофессиональные компании и слабые игроки быстро прогорают. Поэтому нужно всегда оставаться в курсе событий и не упускать возможности подзаработать, что прекрасно демонстрируют нам опытные участники финансовых бирж.



Кто торгует на бирже

Так как Форекс биржа имеет международное значение, то и участники ее торгов представляют собой крупнейшие финансовые учреждения, фирмы, дилинговые центры, банковские учреждение и прочие корпорации, чья сфера интересов соприкасается с финансовым сектором. Поэтому на бирже ежедневно проворачиваются многомиллионные обороты и заключаются крупнейшие сделки.