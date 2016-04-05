Электронные сигареты и их особенности

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В следующий раз, когда вы увидите кого-то, кто решил закурить в некурящей зоне, не спешите делать замечание и просить потушить сигарету. Ведь, в настоящий момент все больше людей предпочитает e-сигареты, которые выглядят почти так же, как настоящие сигареты с табаком, но при этом не выделяют токсичный табачный дым.
На самом деле, ego сигареты представляют собой устройство, работающее от элемента питания, которое позволяет вдыхать никотин, который испаряется, и имитируют процесс курения настоящей сигареты с гораздо меньшими последствиями для организма и здоровья.
В отличие от обычной сигареты, вам не нужны спички и зажигалки для того, чтобы подкурить электронную сигарету. Посетив магазин электронных сигарет, вы сможете приобрести устройства, которые рассчитаны на питание от перезаряжаемой литиевой батареи. В продаже представлен широкий ассортимент устройств на любой кошелек, при этом розничным клиентам предлагаются выгодные условия, как и при осуществлении оптовых закупок. Если вы новичок в электронном курении, консультанты окажут вам информационную помощь в выборе товара среди огромного ассортимента новинок и проверенных временем, качественных моделей. Вы можете узнать, где купить электро сигарету на сайте, и найти магазин, также вы можете осуществить заказ в режиме онлайн, воспользовавшись сервисом интернет-магазина.
Рассмотрим подробнее устройство и принцип работы электронных сигарет. Скрытое внутри е-сигареты оборудование предполагает наличие камеры, содержащей миниатюрную электронику и форсунки. Функция крошечного атомизатора в том, чтобы обеспечить испарение жидкого никотина. Он активируется во время вдоха при курении.
Когда человек курит электронную сигарету, то это выглядит в точности также как и курение табака. Затягиваясь, курильщик перемещает жидкий никотин в камеру форсунки, при этом электроника нагревает жидкость и она испаряется, превращаясь в пар, который затем вдыхается.
Никотиновый пар поступает в легкие курильщиков и даже выглядит как дым от сигареты с табаком. Есть модели е-сигарет, в которых установлен светодиод, который имитирует пламя горящего табака.
Если вы решили попробовать электронную сигарету, обязательно обсудите все интересующие вас вопросы с консультантами из магазинов. Их консультации помогут вам понять плюсы и минусы конкретных моделей, и затем вы сможете принять обоснованное решение.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|05.04.2016
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|71
|Статью добавил пользователь
|admin
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