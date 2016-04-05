Электронные сигареты и их особенности

В следующий раз, когда вы увидите кого-то, кто решил закурить в некурящей зоне, не спешите делать замечание и просить потушить сигарету. Ведь, в настоящий момент все больше людей предпочитает e-сигареты, которые выглядят почти так же, как настоящие сигареты с табаком, но при этом не выделяют токсичный табачный дым.

На самом деле, ego сигареты представляют собой устройство, работающее от элемента питания, которое позволяет вдыхать никотин, который испаряется, и имитируют процесс курения настоящей сигареты с гораздо меньшими последствиями для организма и здоровья.

В отличие от обычной сигареты, вам не нужны спички и зажигалки для того, чтобы подкурить электронную сигарету. Посетив магазин электронных сигарет, вы сможете приобрести устройства, которые рассчитаны на питание от перезаряжаемой литиевой батареи. В продаже представлен широкий ассортимент устройств на любой кошелек, при этом розничным клиентам предлагаются выгодные условия, как и при осуществлении оптовых закупок. Если вы новичок в электронном курении, консультанты окажут вам информационную помощь в выборе товара среди огромного ассортимента новинок и проверенных временем, качественных моделей. Вы можете узнать, где купить электро сигарету на сайте, и найти магазин, также вы можете осуществить заказ в режиме онлайн, воспользовавшись сервисом интернет-магазина.

Рассмотрим подробнее устройство и принцип работы электронных сигарет. Скрытое внутри е-сигареты оборудование предполагает наличие камеры, содержащей миниатюрную электронику и форсунки. Функция крошечного атомизатора в том, чтобы обеспечить испарение жидкого никотина. Он активируется во время вдоха при курении.

Жидкий никотин скрыт внутри другой перезаправляемой камеры, которая со стороны выглядит как фильтр от сигареты.

Когда человек курит электронную сигарету, то это выглядит в точности также как и курение табака. Затягиваясь, курильщик перемещает жидкий никотин в камеру форсунки, при этом электроника нагревает жидкость и она испаряется, превращаясь в пар, который затем вдыхается.

Никотиновый пар поступает в легкие курильщиков и даже выглядит как дым от сигареты с табаком. Есть модели е-сигарет, в которых установлен светодиод, который имитирует пламя горящего табака.

Если вы решили попробовать электронную сигарету, обязательно обсудите все интересующие вас вопросы с консультантами из магазинов. Их консультации помогут вам понять плюсы и минусы конкретных моделей, и затем вы сможете принять обоснованное решение.