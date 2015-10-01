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Электрические котлы отопления GENEL

Электрические котлы GENEL являются одними из самых часто используемых в современном мире. Электричество является универсальным топливом, что обуславливает популярность данной установки.

Общие особенности электрокотлов отвечают ряду критериев, которые дают нам представление о покупке. К обычной розетке, которая находится в жилищном помещении, можно подключать только маломощные обогреватели.

Известно, что все электрические устройства прямого нагрева имеют КПД 100%, ведь вся потраченная электрическая энергия превращается полностью в тепло. Но приобретая электрический котел, сравнению подлежит только удобство, долговечность и безопасность, но не экономичность.

На данный момент, электричество считается одним из самых дорогих источников тепла, что поведет за собой образование огромных счетов. Но данные затраты оправданы, ведь оно является прекрасным источником тепловой энергии, если рассматривать с точки зрения удобства и безопасности в использовании.

При установке электрокотла GENEL существуют плюсы и минусы. К достоинствам следует отнести:

- компактность (имеют настенное исполнение и занимают минимум площади в доме);

- полное отсутствие продуктов сгорания, которые нужно отводить;

- пожарная безопасность (не используется открытое пламя);

- экологичность (не загрязняет окружающую среду);

- прост в монтаже и установке;

- не требуется запас топлива;

- котел может поддерживать необходимую температуру неограниченно долго);

- приобретение электрической установки отопления является минимальным по ценовой политике, в отличии от газовых и твердотопливных устройств.

Кроме огромного количества плюсов, есть в данном изделии и свои недостатки:

- высокая стоимость электроэнергии делает котел одним из самых дорогих в обслуживании;

- трудно обеспечить необходимую мощность, особенно это касается сельской местности;

- достаточно высокий уровень воровства электропроводов; так же возможно их повреждение при падании деревьев, метелях и других природных катаклизмах.

В то же время ваша покупка будет оправданной, если в вашем районе отсутствует магистральный газ или же вы не можете постоянно находиться в доме для поддержания работы твердотопливной установки.

На заключительном этапе рассмотрим типы электрокотлов GENEL:

1)    тэновый (отличается минимальной ценой, являются безотказными и безопасными, если обеспечиваются качественной системой над давлением и температурой);

2)    индукционный (достаточно компактный; практически не ломаются и очень надежны, единственное, что может выйти из строя – блок управляющей электроники, который находится за пределами корпуса; но достаточно дорогостоящее решение);

3)    электродный (для нагрева может использоваться только вода; являются безопасными, но через определенное время требует обслуживания).

Категория Рекламные статьи
Дата размещения01.10.2015
Количество просмотров67
Статью добавил пользователь admin
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