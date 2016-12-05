Эффективный гидропротектор для Вашей кожи

Уровень увлажненности кожи является важнейшим показателем, который свидетельствует о состоянии кожи и наличии проблем с ней. Если кожа не увлажнена, то ускоряются процессы старения, кожа начинает обвисать, появляются морщины, замедляются процессы обновления кожи, цвет становится тусклым, а структура шершавой. Словом, зрелище не из самых приятных, но, к сожалению, оно имеет место быть и даже у тех, кто тратит тысячи гривен на уход за кожей лица ежегодно. Дело в том, что в определённые времена года кожа лица, которая зачастую незащищена от ветра, снега, дождя, солнца, получает большой удар – агрессивное воздействие из окружающей среды. На уровень влаги так же оказывает влияние чистота окружающей среды или загрязненность. То есть у девушки, которая живет в деревне, кожа будет более гладкой и увлажненной, чем у девушки из мегаполиса. Все дело в том, что выхлопы от машин, смог, и другие вредные соединения оседают на нашу кожу и препятствуют ее нормальному функционированию. После прихода домой с улицы, необходимо сразу же очистить лицо, для того, чтобы избавиться от вредных частичек, которые могут забиться в поры и спровоцировать появление прыщавой сыпи. После чего можно смело увлажнять кожу гидропротекторм. Ведущие специалисты Гиалуаль (www.hyalual.ua ) предлагают использовать для восполнения жидкости гидропротектор Aqualual, в состав которого входит два очень важных компонента – талая вода и гиалуроновая кислота. Талая вода является питательным источником для клеток кожи и очень близка с ними по своему химическому составу. Гиалуроновая кислота в свою очередь создает тончайшую и невидимую пленку, которая останавливает испарение влаги из клеток кожи и в то же время не препятствует нормальному функционированию клеток кожи, при этом обменные процессы и процессы регенерации ускоряются. Использовать такое средство необходимо для предотвращения преждевременного старения и обезвоживания кожы в любом возрасте. Производитель рекомендует использовать гидропротектор при возникновении риска обезвоживании, при активных занятиях спортом, когда в процессе потоотделения уходит влага из организма, при частом совершении поездок, при синдроме «вечной усталости», а так же в других случаях и для профилактики. Информацию о гидропротекторе, а так же о другой продукции компании инститьют гиалуаль можно получить на официальном сайте компании - http://www.hyalual.ua.