Эффективные курсы английского языка

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Компания The Language Village берет начало своей деятельности с 2010 года. Основная задача, которую ставили перед собой основатели компании, была достаточно простой – создать максимально комфортные условия для желающих изучать английский язык.
С этой целью компания Language Village организовывает курсы английского языка в Киеве. На сайте компании, который находится по адресу www.languagevillage.com.ua, можно ознакомиться со всеми видами услуг по изучению английского языка.
Основной принцип эффективного обучения компании – это хорошая среда общения. Преподаватели школы убеждены в том, что иностранный язык усваивается намного лучше в процессе общения с носителями этого языка. Поэтому, во время обучения на базе школы создаются различные возможности для такого общения. Например, учащиеся в школе имеют возможность посещать такие клубы для общения:
Главное преимущество обучения в школе The Language Village – это обучение живому и современному английскому языку, на котором действительно общаются в наше время. Дело в том, что английский язык, как и всякий другой, со временем трансформируется, наполняется новыми понятиями и даже несколько изменяется грамматично. Те, кто ограничивается лишь стандартной отечественной школьной программой, которая основана на устаревших учебниках, очень тяжело вливаются в современную англоязычную среду.
Еще одна важная часть качественного обучения – это индивидуальный подход. Кроме личного обучения, в школе есть возможность обучаться в мини-группах. Такие небольшие группы, количеством до шести человек, дают возможность преподавателям школы уделить максимальное внимание каждому обучающемуся. Каждый член группы имеет возможность проявить максимальную активность на каждом занятии, а не просто отсидеться.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|16.02.2017
|Количество просмотров
|71
|Статью добавил пользователь
|admin
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