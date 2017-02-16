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Эффективные курсы английского языка

Компания The Language Village берет начало своей деятельности с 2010 года. Основная задача, которую ставили перед собой основатели компании, была достаточно простой – создать максимально комфортные условия для желающих изучать английский язык.

С этой целью компания Language Village организовывает курсы английского языка в Киеве. На сайте компании, который находится по адресу www.languagevillage.com.ua, можно ознакомиться со всеми видами услуг по изучению английского языка.

Основной принцип эффективного обучения компании – это хорошая среда общения. Преподаватели школы убеждены в том, что иностранный язык усваивается намного лучше в процессе общения с носителями этого языка. Поэтому, во время обучения на базе школы создаются различные возможности для такого общения. Например, учащиеся в школе имеют возможность посещать такие клубы для общения:

 

  • Kids Conversation Club. Название этого клуба говорит само за себя. Он организован специально для детей, где каждый обучающийся ребенок приучается в повседневных ситуациях общаться на английском языке. Они просматривают фильмы, играют друг с дружкой, и просто общаются на английском.
  • Conversation Club. Это разговорный клуб для взрослых. Под руководством преподавателей здесь проходит общение людей, которые изучают английский язык. Приятное общение в непринужденной обстановке способствует пополнению словарного запаса, преодолению языкового барьера, знакомству с новыми и интересными людьми и приятному отдыху.
  • Village Getaway. Данное мероприятие специально организовано для того, чтобы дать всем желающим возможность прожить несколько дней говоря исключительно на английском языке.

Главное преимущество обучения в школе The Language Village – это обучение живому и современному английскому языку, на котором действительно общаются в наше время. Дело в том, что английский язык, как и всякий другой, со временем трансформируется, наполняется новыми понятиями и даже несколько изменяется грамматично. Те, кто ограничивается лишь стандартной отечественной школьной программой, которая основана на устаревших учебниках, очень тяжело вливаются в современную англоязычную среду.

Еще одна важная часть качественного обучения – это индивидуальный подход. Кроме личного обучения, в школе есть возможность обучаться в мини-группах. Такие небольшие группы, количеством до шести человек, дают возможность преподавателям школы уделить максимальное внимание каждому обучающемуся. Каждый член группы имеет возможность проявить максимальную активность на каждом занятии, а не просто отсидеться.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения16.02.2017
Количество просмотров71
Статью добавил пользователь admin
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