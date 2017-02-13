Не смотря на разнообразие материалов, из которых изготавливают сейчас входные и межкомнатные двери, двери из массива благородных пород всегда были и будут актуальны. Натуральная древесина излучает здоровую энергетику, а также отличается долговечностью и простотой текущего ремонта.

Особенно актуальным такой вид дверей стал после повсеместного внедрения услуги энегроаудита, которая позволяет визуально обнаружить теплопотери любого здания с помощью тепловой карты. Именно в этой сфере двери из массива выигрывают по сравнению с любыми другими, поскольку позволяют гораздо эффективнее экономить тепло.

Дверь из массива представляет собой полотно, изготовленное, как правило, из цельного куска дерева, имеющее красивую структуру (классический вариант). Хотя сейчас изготавливают также двери из массива по более современной, и к тому же более дешевой технологии – клееный массив.

Двери из клееного массива состоят из деревянных частей, размещенных таким образом, чтобы направление волокон в каждом слое было разным. Такое размещение придает необходимую прочность и защищает от деформаций. Особенностью дверей клееного массива является неравномерность цвета поверхности, однако она совсем не портит ее внешний вид, а наоборот, подчеркивает то, что, дверь выполнена из массива натурального дерева.

Благородные породы, которые производители применяют для изготовления дверей самые разные: массив ясеня, массив дуба, бука и ореха, массив вишни, различные породы красного дерева. Каждая порода обладает своими индивидуальными природными особенностями – оттенком, текстурой, прочностью, которые влияют на технологию изготовления, долговечность и, соответственно, на стоимость дверей, которая иногда высока, как цена на сэндвич панели. Один из самых популярных материалов – дуб, он очень прочный, отличается большой палитрой оттенков: от светло-желтого до красно-бурого, древесина имеет свойство темнеть со временем. Великолепная альтернатива дубу – бук, также отличается прочностью, имеет интересную структуру светло-розового цвета, хорошо шлифуется.

Прочный и гибкий ясень имеет градацию оттенков от светло-розового до темно-бурого и не отстает по богатству текстуры от бука. Массив вишни мягок и податлив, хорошо поддается всем видам обработки, имеет цвет розовато-коричневый с теплым оттеками красного, подобно дубу темнеет со временем.

Качество дверей из массива благородных пород дерева зависит напрямую от соблюдения производителями всех стадий технологического процесса при их изготовлении. Весь технологический процесс изготовления дверей из массива дерева является ответственной и трудоемкой работой. Этот фактор в совокупности с использованием благородных ценных пород дерева напрямую отражается на цене двери из массива. Однако стоит отметить, что стоимость здесь полностью оправдана качеством, долговечностью и естественной красотой такой двери, которая непременно дополнит и украсит ваш интерьер, сделает ваш дом более уютным и гостеприимным.

Кстати, если вы заботитесь о вашем доме и уюте, фильтры для питьевой воды помогут создать атмосферу за столом и сберечь ваше здоровье.