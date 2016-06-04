При выборе межкомнатных дверей первая проблема возникает в том, на каком материале остановиться. Как известно из практики, излишне дорогой и элитный материал не всегда такой удобный и качественный, как о нем говорят. Массивный, тяжелый материал может смотреться очень эффектно, но не факт, что такая дверь идеально впишется в антураж комнаты и будет хорошо там смотреться. А смешение стилей часто говорит о безвкусице и о неудачном выборе того или иного элемента интерьера. Как правильно выбирать дверь Цельномассивная дверь не всегда хорошо будет смотреться в комнате, к тому же она можно оказаться вам не по карману. Дверь можно выбрать, к примеру, в компании Status Doors http://statusdoors.com/ , где много выбора моделей и материалов. Но не стоит считать, что цена всегда определяет качество. Можно заказать дверь из очень хорошего материала, но при этом она будет недорогой. Хотя стоит помнить, что натуральный материал не может стоить чересчур дешево, так как этом может оказаться подделкой. Дверь из натурального шпона может стать находкой для тех, кто желает сэкономить, но вместе с тем не прогадать и купить качественную дверь. Стоимость таких дверей действительно очень невелика, но это никак не отражается на качестве и надежности. Изготавливают шпонированную дверь из разных пород древесины. Это может быть дуб, клен, орех и другие. Каркас составляют из крепких деревянных брусков, а само основание обклеивается древесными пластинами. Чем хороша шпонированная дверь: высокая прочность;

износостойкость;

теплоизоляция;

звукоизоляция;

качество и стиль. Как приобрести Дверь из натурального шпона statusdoors.com предлагает купить удобно и быстро. Такая разновидность дверей идеально подойдет как в квартиру, так и в частный дом. Дверь можно заказать по интернету, чтобы сэкономить не только средства, но и свободное время, которого тоже часто не хватает для поездок по мебельным магазинам. Покупка на сайте хороша еще тем, что можно выбрать самую подходящую модель по форме, цвету и рисунку. При том, что выбор можно будет делать столько времени, сколько понадобится, и никто не будет подгонять, как любят это делать в обычных магазинах нетерпеливые продавцы. Оплатить товар можно будет любым способом, какой только удобен клиенту. При этом можно сразу заказать установку, чтобы дверь была не только куплена, но сразу и установлена на свое законное место. Надеемся, информация, предствленная в статье, поможет Вам сделать правильный выбор!