Дрели Makita для алмазного сверления

Современная электродрель освоила уже так много профессий, что и не перечислишь. К примеру, большой популярностью у строителей пользуются дрели Макита, предназначенные для сверления отверстий в бетонных или кирпичных стенах сухим способом при помощи алмазных коронок. Такой метод позволяет быстро и точно выполнять отверстия любого диаметра за счет высокой эффективности сверления. В отличие от обычных сверл, коронки с высокопрочным алмазным напылением изнашиваются намного медленнее и надолго сохраняют остроту граней, поэтому они без всякого труда «вгрызаются» в толщу самого твердого материала, проделывая очень аккуратное и чистое отверстие. Дрели Makita с алмазной коронкой Разумеется, для такой работы требуется солидный запас крутящего момента, и дрели Макита им в полной мере обеспечены. Электромотор мощностью от 1 700 до 2 500 киловатт способен раскручивать патрон до 3 000 оборотов для быстрого и эффективного сверления. Все модели оснащаются двух- либо трехскоростным редуктором, позволяющим очень точно дозировать обороты и крутящий момент в зависимости от специфики работы. Так у моделей с двухскоростным редуктором минимальная частота вращения привода находится в диапазоне 1 100…1 500 оборотов, а с трехскоростным – снижается до 390 об/мин. Для расширения функциональных возможностей дрели Makita могут оснащаться устройством для подачи воды, что позволяет выполнять алмазное сверление не только сухим, но и мокрым способом – к примеру, подобным методом сверлят отверстия в таких материалах, как гранит или мрамор.

Рабочие обороты контролируются электроникой, имеется и ограничитель предельного крутящего момента. В случае заклинивания коронки, механическая разрывная муфта мгновенно отсоединит патрон, а ограничитель момента плавно остановит приводной электромотор, не допуская сильных рывков и ударов. Специальный индикатор сигнализирует о перегрузке, защищая инструмент от ускоренного износа. Для защиты пользователя предусмотрен также отдельный предохранитель, срабатывающий при замыкании на землю и быстро отключающий электропитание. Безусловно, в одной, достаточно короткой статье трудно рассказать обо всех преимуществах современного электроинструмента. Посетите специализированный сайт интернет магазина «my-tools.com.ua», где представлены самые различные дрели Макита – от многофункциональных ударных до самых мощных моделей, предназначенных для сверления с применением алмазных коронок.