До уваги платників податків!

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Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що 25 січня 2018 року о 10:00 проводиться семінар для платників податків на тему: «Актуальні питання в оподаткуванні суб’єктів господарювання – юридичних осіб рентними платежами та екологічним податком. Особливості надання квартальної звітності. Декларування доходів громадян».
Лектори: фахівці Головного управління ДФС у Донецькій області.
Семінар відбудеться за адресою: м.Маріуполь, вул. Соборна, 7, зал засідань КП «Маріупольське ВУВКГ».
Телефон для довідок: (0629) 47-01-75.
|Категория
|Мариупольские новости
|Дата размещения
|16.01.2018
|Количество просмотров
|76
|Статью добавил пользователь
|admin
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