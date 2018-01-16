До уваги платників податків!

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що 25 січня 2018 року о 10:00 проводиться семінар для платників податків на тему: «Актуальні питання в оподаткуванні суб’єктів господарювання – юридичних осіб рентними платежами та екологічним податком. Особливості надання квартальної звітності. Декларування доходів громадян». Лектори: фахівці Головного управління ДФС у Донецькій області. Семінар відбудеться за адресою: м.Маріуполь, вул. Соборна, 7, зал засідань КП «Маріупольське ВУВКГ». Телефон для довідок: (0629) 47-01-75.