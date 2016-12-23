До уваги платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців!

Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджету України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII (далі Закон) з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 3723 гривні, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб 1762 гривні.

Для платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців у м. Маріуполі ставки єдиного податку на 2018 рік розраховуються відповідно до Рішення Маріупольської Міської ради від 23.12.2016 № 7/14-1055.

З 1 січня 2018 року суми єдиного податку для фізичних осіб – підприємців у м. Маріуполі першої та другої групи змінені у зв’язку з тим, що розмір фіксованої ставки єдиного податку на календарний місяць розраховується у відсотках:

для платників першої групи - до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 1 січня податкового(звітного) року;

для другої групи – до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня податкового (звітного) року.

За більш детальною інформацією звертатися до Центрів обслуговування податків за місцем реєстрації.

Згідно до п.295.1 ст.295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок авансовими внесками не пізніше 20 числа поточного місяця.

Маріупольська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області