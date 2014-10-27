Для чего нужен иммобилайзер и как его выбрать?

Иммобилайзером называется противоугонное устройство для автомобилей. Его предназначение в том, чтобы электрическая цепь в двигателе, стартере, бензонасосе и бортовом компьютере разомкнулась. Таким образом, попытка привести машину в действие исключается. Давая сто процентную гарантию на то, что автомобиль останется на том месте, где его припарковал владелец. Разблокировать иммобилайзер может только сам владелец автомобиля. В зависимости от модели прибора, может использоваться ручной набор кода или электронный ключ.



Даже если вору удается сломать иммобилайзер, все системы автомобиля останутся не рабочими. Как правило, если владелец машины какое-то время не производит абсолютно никаких действий, баста иммобилайзер активируется автоматически. Работает прибор от блока управления, с него и поступает команда включения. Сейчас очень популярны микроиммобилайзеры. С помощью них можно проводить более точную настройку и блокировать одну единственную цепь.



Хотя производители для большей безопасности рекомендуют блокировать две или более цепей. Каждое из этих устройств оснащено сигнальным светодиодом, который показывает состояние прибора. Обычно иммобилайзер начинает работать через 25 секунд после отключения зажигания. Именно такой защите автомобиля отдают предпочтение большинство водителей. Помимо того, что иммобилайзер удобнее и надежнее обычной сигнализации, он вдобавок к этому ещё и абсолютно бесшумен.



Конечно, среди автолюбителей есть и такие, которые не спешат устанавливать иммобилайзеры, отдавая предпочтение автосигнализации, и напрасно это делают. Зачастую сигнализация производит много шума, при этом она практически никак не помешает угонщикам заполучить автомобиль. А вот если в вашем автомобиле будет установлен иммобилайзер, то тогда он заблокирует машину, создав непреодолимую преграду для угонщика. Не экономьте! Качественно защищенный автомобиль это гарантия вашего крепкого сна.



Иммобилайзеры делятся на несколько групп:

- в зависимости от типа противоугонного режима;

- способа считывания транспондера;

- типа блокировки.



Также на группы делится блокирующий элемент, он бывает двух видов: проводной и беспроводной. Какую модель вы бы не выбрали для своего автомобиля, отдавайте предпочтения проверенным фирмам, которые обязательно дают гарантию на работу своих приборов в течение нескольких лет, конечно же, при наличии сохраненных чеков.