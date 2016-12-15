Дизайн ногтей или художественная роспись в домашних условиях

Попробуем выполнить дизайн ногтей средней сложности в домашних условиях. Практически у каждой женщины дома есть набор для маникюра, а для росписи ногтей понадобится несколько кисточек, акриловые краски (или лак), либо подручные средства: иголки, скрепки. Рассмотрим вариант художественного маникюра (дизайна ногтей) с использованием обыкновенной иголки: для начала, нужно покрыть ногти однотонным лаком (в нашем дизайне используем коричневый цвет). Первому слою лака даем просохнуть, а вот на другой, еще не просохший, ставим четыре белых точки по диагонали. Между ними ставим 3 красных и 3 черных. Затем нужно установить кончик иголки на верхнюю точку белого цвета и пройтись по другим точкам «змейкой». Важно, чтобы касания иголкой были очень легкими, ведь нужно нанести деликатный рисунок, а не поцарапать первоначальное покрытие. В конце каждого рисунка закрепляем его бесцветным лаком. Следующий вид дизайна ногтей (росписи) подразумевает использование от пяти разных цветов лака, контрастирующих между собой. В то же время, сочетание цветов должно быть приятным. Чтоб не прогадать, советуем использовать цвета, которые попадаются в природе. Итак, наносим первый слой лака и сразу же на него ставим много капель в любом порядке. Далее, берем иголку, и соединяем капли между собой (также в любой последовательности). Делать все нужно очень быстро, пока база не успела высохнуть. Получаем довольно-таки мистический маникюр. Третий вид дизайна ногтей: используем перламутровый лак розового цвета в 2 слоя. Пока второй слой не успел высохнуть, ставим по диагонали 2 и 3 капли красным лаком. В центр красных точек ставим белые точки, и немного блесток вокруг. Проводим иголкой от точки за пределами капли в ее центр – и получаем цветок. Уникальные цветочные принты на ногтях доступны в исполнении профессионалов в салоне красоты Vanille. Варианты дизайна ногтей (росписи), цены на маникюр, гелевый маникюр, наращивание ногтей и маникюр гель-лаком можно найти на странице: www.vanille.rv.ua . Также, в Vanille можно сделать парафинотерапию для рук. Продолжая список романтических узоров с помощью обычной иголки, обратим внимание на вариант с лаком голубого цвета. Наносим его на ноготь в два слоя, и поверх второго ставим много белых и черных точек (по диагонали). Размазываем капли, едва касаясь иглой от края до центра, и получаем своеобразную веточку. Используя более яркие цвета, можно получить имитацию павлиньего хвоста. Такой вид росписи можно выполнять как на нескольких ногтях, так и на всех, ведь сам по себе рисунок довольно прост. Главное – научиться контролировать нажим, чтобы не повреждать покрытие ногтя и саму ногтевую пластину иглой. А используя иглы с разными размерами ушек, и пользуясь «тупой» стороной, можно получить более деликатный и четкий рисунок.