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Дизайн ногтей или художественная роспись в домашних условиях

Попробуем выполнить дизайн ногтей средней сложности в домашних условиях. Практически у каждой женщины дома есть набор для маникюра, а для росписи ногтей понадобится несколько кисточек, акриловые краски (или лак), либо подручные средства: иголки, скрепки.

Рассмотрим вариант художественного маникюра (дизайна ногтей) с использованием обыкновенной иголки: для начала, нужно покрыть ногти однотонным лаком (в нашем дизайне используем коричневый цвет). Первому слою лака даем просохнуть, а вот на другой, еще не просохший, ставим четыре белых точки по диагонали. Между ними ставим 3 красных и 3 черных. Затем нужно установить кончик иголки на верхнюю точку белого цвета и пройтись по другим точкам «змейкой». Важно, чтобы касания иголкой были очень легкими, ведь нужно нанести деликатный рисунок, а не поцарапать первоначальное покрытие. В конце каждого рисунка закрепляем его бесцветным лаком.

Следующий вид дизайна ногтей (росписи) подразумевает использование от пяти разных цветов лака, контрастирующих между собой. В то же время, сочетание цветов должно быть приятным. Чтоб не прогадать, советуем использовать цвета, которые попадаются в природе. Итак, наносим первый слой лака и сразу же на него ставим много капель в любом порядке. Далее, берем иголку, и соединяем капли между собой (также в любой последовательности). Делать все нужно очень быстро, пока база не успела высохнуть. Получаем довольно-таки мистический маникюр.

Третий вид дизайна ногтей: используем перламутровый лак розового цвета в 2 слоя. Пока второй слой не успел высохнуть, ставим по диагонали 2 и 3 капли красным лаком. В центр красных точек ставим белые точки, и немного блесток вокруг. Проводим иголкой от точки за пределами капли в ее центр – и получаем цветок.

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Продолжая список романтических узоров с помощью обычной иголки, обратим внимание на вариант с лаком голубого цвета. Наносим его на ноготь в два слоя, и поверх второго ставим много белых и черных точек (по диагонали). Размазываем капли, едва касаясь иглой от края до центра, и получаем своеобразную веточку. Используя более яркие цвета, можно получить имитацию павлиньего хвоста.

Такой вид росписи можно выполнять как на нескольких ногтях, так и на всех, ведь сам по себе рисунок довольно прост. Главное – научиться контролировать нажим, чтобы не повреждать покрытие ногтя и саму ногтевую пластину иглой. А используя иглы с разными размерами ушек, и пользуясь «тупой» стороной, можно получить более деликатный и четкий рисунок. 

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения15.12.2016
Количество просмотров102
Статью добавил пользователь admin
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