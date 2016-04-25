Детский электронный термометр Dr.Frei Т-30

Измеряет температуру новорожденного со швейцарской точностью!

В разгар простудных заболеваний особенно важно иметь под рукой термометр, чтоб следить за температурой тела и в случае ее сильного подъема принять соответствующие меры.

Температура на самом деле является ответом иммунной системы на «вторжение» неблагоприятных для организма вирусов или бактерий. Она указывает на то, что организм встретил неприятеля во всеоружии и активно борется с ним.

При повышении температуры в теле человека начинает вырабатываться интерферон – белок, нейтрализующий вирусы. Чем она выше, тем больше интерферона вырабатывается, тем активнее организм борется с вирусами. Но повышение выше 40 градусов может быть опасно для здоровья, особенно для здоровья ребенка. Поэтому необходимо всегда иметь под рукой термометр, чтобы быстро измерить температуру и принять соответствующие меры – например, дать жаропонижающее средство.

Если измерение температуры у взрослого это элементарный процесс, то с детьми ситуация обстоит иначе. Многие дети не любят измерять температуру, а некоторые малыши даже боятся этого процесса.

Современная медицина нашла решение этой проблемы, создав электронные термометры , измеряющие температуру очень быстро. Кроме того, некоторые модели термометров имеют специальный дизайн, например, в виде животных. Что сразу же располагает ребенка и делает процесс измерения температуры забавной игрой.

Лечение как игра! Термометр с обаятельным медвежонком!

Очень удачная модель среди электронных термометров для детей Dr. Frei Т-30 . Эта модель выполнена в уникальном дизайне в виде забавного медведя с мёдом. Электронный термометр для детей Dr. Frei Т-30 измеряет температуру тела ребенка всего за 10 секунд. Он оснащен гибким наконечником, что позволяет измерять температуру у непоседливых деток или даже у новорожденных во время их сна. Термометр водонепроницаемый, а значит, более долговечен, чем его аналоги без данной функции.

После завершения измерения температуры, термометр издает специальный звуковой сигнал. При повышенной - сигнал будет особым, не таким как при нормальной. Также электронный термометр Dr. Frei Т-30 имеет функцию памяти на предыдущее измерение. Это позволяет понять, как изменяется температура тела ребенка в динамике. Электронный термометр Dr. Frei Т-30 оснащен функцией автовыключения.

Торговая марка Dr. Frei уверенная в качестве своей продукции и предоставляет гарантию 5 лет на данную модель термометра.