Автор: http://toy-s.com.ua/ В настоящее время большим спросом пользуются детские коляски в Ровно, а именно коляски-трансформеры. Что это за конструкция, и в чем ее преимущество перед другими моделями, мы и разберем ниже. Основное достоинство колясок, которые относят к трансформерам, это их универсальность. Покупая такую модель, родители получают несколько типов колясок, соединенные воедино. Что это бы значило? В любой необходимый момент, когда ребенку захотелось поспать, коляску можно собрать как просторную люльку, а по необходимости, когда малыш активен, перестроить в прогулочную. То есть ту, в которой ребенок будет сидеть. В прогулочном варианте ребенок будет надежно зафиксирован специальными ремнями, которые предотвратят его падение. Вот такая мобильность позволяет экономить на покупке второй коляски для прогулок. Вторым, не менее важным преимуществом таких колясок является их многофункциональность. Что называется «упакованы» такие коляски по полной. Помимо того, что у коляска-трансформер имеет стандартные опции, которые присущи моделям колясок, можно выделить ручку, которая имеет разные положения высоты. Это позволяет отрегулировать удобное положение ручки, учитывая рост родителей. Ручка может менять свое положение. То есть, ее можно перекинуть за спину капюшона коляски. Например, если стоит стандартное положении ручки, тогда мама смотрит на ребенка и ведет коляску вперед, а если переместить ручку на другую сторону, то получится, что ребенок развернут лицом по направлению движения. Это позволяет контролировать комфорт малыша во время прогулки, регулируя коляску таким образом, чтобы на него не дул сильный ветер. А в случае, когда малыш проявляет интерес к окружающему миру, предоставить ему полный обзор происходящей вокруг картины. Такая модель коляски имеет дополнительные вещи, такие как сумка, карман, ремень безопасности, дождевик, теплая накидка и т.д. Отсоединив некоторые детали, можно существенно изменить вес конструкции. Трансформер легко складывается, что нельзя не отметить к положительным сторонам этой модели. Сложенная конструкция не займет много места в помещении, ее можно поместить в багажник авто. Колесная система может быть различной. Чаще всего выпускаются четырехколесные модели но ради исключения можно найти и трехколесные коляски. Заплатив приемлемую цену, вы получаете многофункциональный транспорт для малыша, который имеет дополнительные полезные удобства. Покупая такой тип коляски, родители должны отдавать себе отчет в том, что такая модель не может иметь маленькую стоимость. Поэтому не стоит покупаться на столь низкую цену, которой спешат заманить клиентов, недобросовестные продавцы. Как правило, маленькая стоимость скрывает за собой низкое качество. Не экономьте на здоровье своего ребенка. Ведь покупая качественный продукт, вы обеспечиваете будущее здоровье вашего ребенка!

