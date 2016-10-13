Детские игрушки – основной элемент обучения

Детские игрушки – это именно тот элемент, который помогает ребенку познавать этот мир. Благодаря игрушкам ребенок обучается, сам не подозревая того. И вот в этот момент основной задачей родителей является выбрать правильные игрушки для своего малыша. Это вовсе не означает, что обучающие игрушки будут каким то образом отличаться от привычных нам игрушек. Это будут такие же красивые и яркие игры, только при этом они будут нести большую смысловую нагрузку. Еще один немаловажный фактор при выборе игр для ребенка – это соответствие возрасту. Не стоит приобретать ребенку игры на вырост, или если вам все-таки подарили такую игрушку не нужно тут же выдавать ее ребенку и требовать выполнения того или иного задания. В силу своего развития малыш может просто на просто не понять, что от него требуется, у него ничего не будет получаться. Именно этот момент служит причиной нервозности и разочарования. Всему свое время! Когда ваш малыш подрастет и у него будет получаться выполнить то или иное задание, игрушка будет ему в радость. Это касается таких игрушек, как пирамидки, которые отличаются формой и количеством, сортеров и многих других развивающих игр. Важным параметром выбора игрушек является материал, из которого они изготовлены. На сегодняшний день можно встретить самые разнообразные материалы, но не все из них стоит давать ребенку. Сейчас все больше родителей отдают предпочтение натуральным деревянным игрушкам, причин этому великое множество, однако основополагающий – это экологичность. Приобретая деревянные игры , вы прежде всего приобретаете уверенность в том, что они не вызовут проблем со здоровьем вашего малыша. Какими бывают деревянные игрушки Начиная с самого раннего возраста можно предложить ребенку, деревянные пирамидки и кубики, которые являются уже классическим вариантом развивающих игр. Поначалу это могут быть пирамидки с небольшим количеством фигур, которые по мере взросления ребенка можно добавлять. Они развивают у детей сенсорику, мелкую моторику, координацию движений. Наряду с этим при помощи пирамидок и кубиков ребенок изучает цвета и геометрические фигуры. Эти же навыки прививаются ребенку при игре с сортером. Деревянные сортеры представляют собой большой объект с выемками под мелкие предметы. Ребенку нужно вставить в соответствующие выемки фигуры. Деревянные сотреры могут быть разнообразной формы и цветов и включать в себя разное количество предметов. Эта занимательная игрушка надолго займет вашего малыша. Предлагать такие игрушки можно детям, начиная с полугодовалого возраста.