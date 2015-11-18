Детская мебель от национального производителя Мy-baby

Мебель для детской комнаты всегда является предметом пристального внимания заботливых родителей, которые стремятся, чтобы их ребенок получал все самое лучшее. От грамотного выбора детской мебели будет зависеть создание оптимальных условий для жизни. Очень важно, чтобы все предметы мебели не представляли угрозы для здоровья малыша, т.е. не имели острых углов и были изготовлены из высококачественных и экологически чистых материалов.

В проекте детской должны учитываться не только нынешние потребности ребенка, но также особенности его взросления и дальнейшего образа жизни. Разумно спроектированная мебель включает в себя несколько функциональных зон. Обычно это зона отдыха, а также рабочая и игровая зона. Интернет-магазин my-baby.ua представляет лучшие коллекции детской мебели от национального производителя. Онлайн-каталог продукции, размещенный на сайте, включает в себя:

разные виды кроватей (для новорожденных, подростковые, двухъярусные и пр.);

пеленальные комоды;

ящики для хранения игрушек;

детские столики и стульчики;

письменные столы;

стеллажи;

полки для книг.

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