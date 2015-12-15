Деревянные или комбинированные – установка межкомнатных дверей

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Наиболее распространенными требованиями, которые предъявляют к межкомнатным дверям, являются практичность, долговечность и привлекательный внешний вид. Прочность же для них особого значения не имеет, поэтому наряду с изделиями, выполненными из натурального дерева, весьма востребованы различные комбинированные конструкции, которые меньше весят, дешевле и менее трудоемки в монтаже. Установку межкомнатных дверей из массива дерева заказывают обычно те, кто ценит их солидный и респектабельный вид, а также отдает предпочтение традиционным решениям, которые успешно прошли проверку веками. Такой вариант стоит дороже всего, особенно при выборе древесины экзотических пород, которые у нас не встречаются. К умеренной ценовой категории относятся двери из дуба, ореха, бука и других видов дерева из наших лесов. Они отличаются высокой долговечностью и в некоторых случаях могут прослужить до ста лет. Самый же «бюджетный» вариант – двери из недорогой сосны либо ели, которую при помощи специальных красителей сделали очень похожей по оттенку на благородный дуб.
Установка межкомнатных дверей – вариантов много
Те же, кто ориентирован на самые современные технологии, чаще выбирают двери облегченной комбинированной конструкции, изготовленные с применением как натурального дерева, так и искусственных материалов. Чаще всего из древесины выполняется рама двери и каркас дверного полотна, который затем обшивается стружечными либо древесно-волокнистыми плитами – МДФ, ДСП, ДВП и им подобными. Такой вариант не только обходится дешевле, но и позволяет свести на нет все недостатки, которые характерны для натуральной древесины, поскольку плотные стружечные панели практически не впитывают влагу и мало подвержены температурно-влажностным деформациям.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|15.12.2015
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|134
|Статью добавил пользователь
|admin
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