Деревянные или комбинированные – установка межкомнатных дверей

Наиболее распространенными требованиями, которые предъявляют к межкомнатным дверям, являются практичность, долговечность и привлекательный внешний вид. Прочность же для них особого значения не имеет, поэтому наряду с изделиями, выполненными из натурального дерева, весьма востребованы различные комбинированные конструкции, которые меньше весят, дешевле и менее трудоемки в монтаже. Установку межкомнатных дверей из массива дерева заказывают обычно те, кто ценит их солидный и респектабельный вид, а также отдает предпочтение традиционным решениям, которые успешно прошли проверку веками. Такой вариант стоит дороже всего, особенно при выборе древесины экзотических пород, которые у нас не встречаются. К умеренной ценовой категории относятся двери из дуба, ореха, бука и других видов дерева из наших лесов. Они отличаются высокой долговечностью и в некоторых случаях могут прослужить до ста лет. Самый же «бюджетный» вариант – двери из недорогой сосны либо ели, которую при помощи специальных красителей сделали очень похожей по оттенку на благородный дуб. Установка межкомнатных дверей – вариантов много Те же, кто ориентирован на самые современные технологии, чаще выбирают двери облегченной комбинированной конструкции, изготовленные с применением как натурального дерева, так и искусственных материалов. Чаще всего из древесины выполняется рама двери и каркас дверного полотна, который затем обшивается стружечными либо древесно-волокнистыми плитами – МДФ, ДСП, ДВП и им подобными. Такой вариант не только обходится дешевле, но и позволяет свести на нет все недостатки, которые характерны для натуральной древесины, поскольку плотные стружечные панели практически не впитывают влагу и мало подвержены температурно-влажностным деформациям.

Чтобы удачно вписать двери комбинированной конструкции в классические интерьеры и повысить их эстетическую привлекательность, для отделки готовых изделий обычно используют технологии, копирующие внешний вид дверей из натурального дерева. Это может быть покрытый лаком шпон из ценных сортов древесины или же его синтетический аналог – экошпон, который изготавливается путем склеивания волокон древесины на полимерном связующем. Такая дверь по своим свойствам ничем не уступает массивной деревянной. Только не забудьте, что надежность функционирования и долговечность даже самой дорогой конструкции напрямую зависит от правильного монтажа. Поручите специалистам Доброго Мастера выполнить установку межкомнатных дверей – деревянных или же комбинированных, какие Вам больше нравятся.