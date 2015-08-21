Демонтаж стен: ломаем с умом

Демонтаж стен — дело хоть на первый взгляд нехитрое. Действительно, все знают поговорку «Ломать не строить». Однако на практике оказывается, что это вроде бы простое дело имеет целый ряд сложностей и хитростей, которые необходимо учитывать, чтобы весь процесс прошёл гладко и без эксцессов. Сразу заметим, что наиболее простым способом является обратиться к специалистам, таким как компания «Алмарез». Профессионалы своего дела сделают демонтаж в Киеве весьма качественно, при этом за весьма умеренную цену. Но многие решаются демонтировать сами. В любом случае необходимо перво-наперво получить разрешение, а для этого архитектурная комиссия должна осмотреть не только вашу квартиру, но и квартиры ваших соседей на предмет возможных перепланировок, изучить техническую документацию и лишь после этого направлять план перепланировки городским властям, от которых и зависит окончательное решение. Сразу необходимо помнить, что несущую вам вряд ли разрешат сносить — это опасно не только для вас самих, но и для дома, если вы проживаете в многоквартирном. Разве что возможно сделать в ней проём, и то не всегда, да ещё с дополнительным укреплением. В любом случае это довольно рискованное мероприятие. Но если стена не несущая, а ограждающая, вы можете смело снести её полностью, освободив внутреннее пространство. На этом этапе начинается непосредственно сам демонтаж стен. Вот тут мастер должен учесть, из какого материала она сделана. Основное правило — демонтаж стен начинают сверху. Если она кирпичная, то сначала вынимают самый верхний (либо тот, который будет верхним в проёме), а потом постепенно спускаются вниз. Также разбирают гипсокартонные перегородки, сначала снимая верхний слой, а потом каркас, на котором он крепится. Если стена монолитная, например, бетонная, то применяется секционный распил: размечаются квадраты, которые вырезаются, лучше всего с применением алмазного инструмента. Так же поступают с деревянной, которую, впрочем, можно распилить обычной пилой или болгаркой. А иногда, если нужно, можно просто снести стену перфоратором, но это только в крайнем случае, потому что такой метод, хоть и быстрый, является не самым безопасным как для самого рабочего, так и для здания в целом. После формирования проёма необходимо также укрепить полученные края отверстия. Чаще всего это проводят с помощью металлоконструкций. Демонтаж в Киеве включает, если вы обратитесь в компанию уровня «Алмареза», также и укрепление проёмов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее осыпание и разрушение. В случае же если стена снесена полностью, то стоит только оформить края и провести косметическую доработку.