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Декоративное освещение сада. Используем современные осветительные устройства

Ищете эффективное освещение для сада? Этот вопрос интересует многих владельцев приусадебных территорий, которые желают не только качественно осветить свой сад, но и эффектно подсветить ландшафтный дизайн. Ни для кого не секрет, что ландшафтный дизайн – это изюминка каждого садового участка. Чудо-дело рук талантливых дизайнеров служит не только как непосредственно украшение всего сада, но и является местом отдыха для всей семьи. Чтобы всю эту красоту видеть не только днем, но и ночью, вам потребуется прожектор светодиодный, который представляет собой один из лучших вариантов садового освещения.

Итак, чем отличаются светодиодные прожекторы от обычных и в чем их преимущества? Основное различие, самое главное, - это качественное освещение. Светодиодные прожекторы, которые излучают холодный белый свет, являются замечательным выбором для освещения больших дворов и территорий. Прожекторы с натуральным белым светом - это лучший способ создать красивую декоративную подсветку. Почему? Все очень просто. Холодный белый свет характеризуется своей интенсивностью и яркостью, он сильный и насыщенный. Натуральный белый свет более мягкий, поэтому в освещении сада используется как декоративная подсветка.

Какой срок службы прожекторов? Могут ли приборы противостоять различному негативному влиянию окружающей среды, к примеру, сильным дождям, ливням, морозу и пр.? Могут. Светодиодные энергосберегающие прожекторы стали одними из наиболее эффективных в применении осветительных устройств, которые когда-либо существовали. Покрытие специальной антикоррозийной эмалью делает приборы устойчивыми к воздействию на них влаги. Степень защиты ІР 65 делает приборы полностью пыле- и влагонепроницаемыми. Прожекторы серии Slim, которые стали усовершенствованной версией обычных моделей, имеют повышенный степень защиты - ІР 66. Высокие защитные свойства устройств делают их практически универсальными в применении. Помимо основного и декоративного освещения сада, такие приборы пользуются широкой популярностью для освещения больших промышленных предприятий. Алюминиевый корпус делает их устойчивыми к тряске и вибрациям, которые являются на промышленных предприятиях нередким явлением.

Покупая светодиодные прожекторы, вы покупаете превосходное качество, мощный световой поток, отличную цветопередачу и просто замечательные технические и эксплуатационные характеристики. Покупая светодиодные прожекторы, вы покупаете качественный источник света на как минимум 25,000 часов. Какие еще убеждения нужны?

Категория Рекламные статьи
Дата размещения17.02.2016
Количество просмотров116
Статью добавил пользователь admin
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