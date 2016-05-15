Декоративный огород – гармония красоты и пользы

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Безупречный дизайн приусадебного участка, в точности повторяющий картинку из глянцевого журнала, восхитит своим великолепием каждого. Но какой от него толк, если продолжать покупать овощи и зелень в супермаркете?
Оставьте для гармоничного отдыха сад, который можно обустроить с таким же комфортом, как и домашний интерьер. Нужна только удобная и изящная садовая мебель. Киев, Мариуполь или другой город – где бы ни находилась ваша дача, купить диванный или обеденный комплект с доставкой можно в любой момент в специализированном магазине.
А вот часть участка задействуйте под декоративный огород. Необычная форма грядок, оригинальные дорожки, эксклюзивные предметы декора и вот у вас не только органичная ландшафтная композиция, но и выращенный своими руками урожай.
Сделать так, чтобы огород приносил пользу, был достаточно декоративен и при этом требовал минимального ухода, совсем несложно. Вот несколько интересных дизайнерских идей и полезных советов.
Место под огород
Правила создания
Стиль огорода
Хорошо дополнить огород элементами декора, которые будут сочетаться с общим оформлением вашего участка. Рядом с огородом удобным и практичным решением будет садовая мебель из тика. Купить такую можно только в магазине (как, например, Gardenello). А вот предметы декора вы вольны делать из любых подручных материалов.
Огород без грядок
Не менее интересный вариант – мобильные грядки для салатов или пряностей. Грядки в вазонах или контейнерах можно легко переносить с места на место, чтобы зелень всегда была под рукой. Оригинальные мобильные грядки украсят, террасу, зону барбекю или площадку для отдыха.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|15.05.2016
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|205
|Статью добавил пользователь
|admin
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