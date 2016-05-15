Декоративный огород – гармония красоты и пользы

Безупречный дизайн приусадебного участка, в точности повторяющий картинку из глянцевого журнала, восхитит своим великолепием каждого. Но какой от него толк, если продолжать покупать овощи и зелень в супермаркете? Оставьте для гармоничного отдыха сад, который можно обустроить с таким же комфортом, как и домашний интерьер. Нужна только удобная и изящная садовая мебель. Киев, Мариуполь или другой город – где бы ни находилась ваша дача, купить диванный или обеденный комплект с доставкой можно в любой момент в специализированном магазине. А вот часть участка задействуйте под декоративный огород. Необычная форма грядок, оригинальные дорожки, эксклюзивные предметы декора и вот у вас не только органичная ландшафтная композиция, но и выращенный своими руками урожай. Сделать так, чтобы огород приносил пользу, был достаточно декоративен и при этом требовал минимального ухода, совсем несложно. Вот несколько интересных дизайнерских идей и полезных советов. Место под огород

Будущий источник витаминов не должен преобладать над другими привлекательными зонами вашего участка. Поэтому необязательно разбивать грядки прямо за оградой, где лучше сделать беседку и поставить практичную мебель из ротанга http://www.gardenello.com.ua/materialy/mebel-iz-iskusstvennogo-rotanga.html. Место под огород можно отвести в дальней части сада. Главное, чтобы оно было солнечным, не продувалось, а рядом не было туалета. Правила создания

Так как огороду обязательно нужна подпитка удобрениями, прополка и полив, для удобства ухода делайте грядки не шире полутора метра. Для дорожки между грядками достаточно полметра. Разделителями грядок могут быть бревна, камни, решётки. Дорожки можно сделать из песчаника. Стиль огорода

Декоративный, отличается от обычного огорода тем, что в нём нет чётко вымеренных грядок под каждый овощ. Разнообразие размеров и форм, игра красок и разные растения, высаженные в совместной посадке – вот, что такое декоративный огород. Вы можете оформить его в пейзажном стиле или выбрать регулярное планирование, подразумевающее грядки в форме правильных геометрических фигур. Для последнего варианта овощи и травы высаживает по цвету и высоте таким образом, чтобы получился завершённый геометрический узор. Хорошо дополнить огород элементами декора, которые будут сочетаться с общим оформлением вашего участка. Рядом с огородом удобным и практичным решением будет садовая мебель из тика. Купить такую можно только в магазине (как, например, Gardenello). А вот предметы декора вы вольны делать из любых подручных материалов. Огород без грядок

Если у вас есть детки и огород вам нужен для выращивания любимых ягод, то от грядок можно отказаться. Сделайте детскую площадку и посадите вокруг неё кусты смородины, малины, ежевики или крыжовника. Ягоды накормят ребят и сыграют свою роль в зонировании участка. Не менее интересный вариант – мобильные грядки для салатов или пряностей. Грядки в вазонах или контейнерах можно легко переносить с места на место, чтобы зелень всегда была под рукой. Оригинальные мобильные грядки украсят, террасу, зону барбекю или площадку для отдыха.

Ухаживайте за вашим декоративным огородом и не бойтесь экспериментировать в его оформлении!